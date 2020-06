Theater : Ein Hoch auf das Ensembletheater

„Die Hochzeit des Figaro“ wurde erst dreimal aufgeführt. Nun ist sie wieder zu sehen. Foto: martina pipprich und Bettina Stöß

Trier Neue Spielzeit, neues Glück: Das Theater Trier will seinem Publikum in der kommenden Saison 29 Inszenierungen aus allen Sparten und über ein Dutzend Konzerte bieten. Termine und Details stehen noch nicht fest, manche Überraschung aber schon.

Das Trierer Theater lässt sich durch Corona nicht unterkriegen. Dem Umfang des Programms, das Intendant Manfred Langner mit seinen Spartenchefs am Freitag für die Spielzeit 2020/21 präsentierte, merkt man nicht an, dass es aus der Not in einer dreimonatigen Zwangspause entstanden ist. Allein 29 Produktionen aus Musiktheater, Tanz, Schauspiel, Musical und dem Kinder- und Jugendtheater stehen auf der Agenda. Dazu kündigte Generalmusikdirektor Jochem Hochstenbach – über ein Video zugeschaltet – acht Sinfoniekonzerte und die Fortführung beliebter Formate wie „Klassik um 11“, „Mixed Zone“ oder die Familienkonzerte an. Dabei ist derzeit alles anders als je zuvor.

„Wir stehen vor der flexibelsten Spielzeit in der Geschichte des Trierer Theaters“, sagte Kulturdezernent Thomas Schmitt. Die im lauschigen Garten des Hauses unter Bäumen vorgestellten Projekte seien unter Einhaltung aller Corona-Schutzbestimmungen realisierbar, erklärte Langner, sie würden je nach Fortgang der Pandemie angepasst. Auch deshalb nennt der Intendant jetzt noch keine Premierentermine. „Dieser Spielplan ist im wörtlichen Sinne ein Plan“, so Langner. Da sich die Regularien ständig änderten, mache es keinen Sinn, schon jetzt das Spielzeitheft zu drucken. Dies erscheint nun Mitte August.

Ob gleich nach den Sommerferien oder erst im späteren Verlauf der Spielzeit verspricht Langner „in jedem Falle unterhaltsame, spannende, aufregende und anrührende Theaterabende“. Als Spielorte sind derzeit das Große Haus am Augustinerhof mit 140 statt der möglichen 630 Plätzen, die Europäische Kunstakademie sowie, falls nicht anderweitig belegt, die Europahalle vorgesehen. Die Studiobühne sei derzeit nicht nutzbar, so Langner, dem Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Kulturdezernent Schmitt volle Rückendeckung für seine Pläne signalisierten. Leibe dankte mit einem Geschenk für das Engagement des Ensembles überall in der Stadt, Schmitt hob den Wert des Ensembles gegenüber der Arbeit mit freien Gastkünstlern hervor. „Das alles geht nur mit einem Ensemble“, sagte Schmitt. Der sozialen Sicherheit für die Künstler stehe der hohe Wert ihrer Arbeit für die Stadt und das Publikum gegenüber. Das vorgelegte Programm sei undenkbar ohne Ensemble. Dank dem Instrument der Kurzarbeit sei der Theater-Haushalt durch Corona auch nicht zusätzlich belastet worden, so der Dezernent. Operndirektor Jean-Claude Berutti ergänzte, das Ensemble entwickele einen Enthusiasmus, den es in anderer Form nicht gäbe, wie sein Blick auf Frankreich und Belgien zeige.

Unter den geplanten Produktionen finden sich einige Wiederaufnahmen beliebter Stücke, die teilweise wegen des Corona-Lockdowns nicht oder nur kurz gezeigt werden konnten, darunter „Die Hochzeit des Figaro“, „Oliver!“ und „Marlene“, ebenso frühere Inszenierungen wie das Erfolgsballett „Zorbas“. „Rituale“, das Tanzstück von Ballettdirektor Roberto Scafati und Mauro Astolfi, war im März am Tag vor der Uraufführung wegen der Corona-Schließung des Theaters abgesagt worden.

Was das Musiktheater zeigen will: Aus der Not eine Tugend machen will Berutti mit der Monteverdi-Oper „Die Krönung der Poppea“. Er hätte diese wunderschöne Oper in drei Akten normalerweise nicht ins Programm genommen, nun aber passe sie perfekt ins coronabedingte Profil, da sie auch mit kleiner Besetzung gut zu realisieren sei. „Der Rosenkavalier“, Komödie für Musik in drei Aufzügen von Richard Strauss, war von vornherein als Kooperation mit der Oper im französischen Avignon geplant. Sie soll nun zuerst im Januar 2021 in Frankreich aufgeführt werden, bevor sie ins Trierer Haus kommt. Bei der Operette „Die lustige Witwe“ von Franz Lehár will Langner selbst inszenieren.

Die weiteren Produktionen des Musiktheaters: „Die Hochzeit des Figaro“, Opera buffa in vier Akten von Wolfgang Amadeus Mozart (Wiederaufnahme)

„Reigen“,Oper in 10 Dialogen von Philippe Boesmans nach Arthur Schnitzler. Berutti: „Eine moderne Oper, aber Ihr dürft keine Angst haben!“

„Gold!“, Musiktheater von Leonard Evers für Kinder ab 5 Jahren und ihre Familien

Was die Sparte Tanz zeigen will:

Ballettdirektor Roberto Scafati plant drei Uraufführungen und drei Wiederaufnahmen. Besonders spannend verspricht für ihn die gemeinsame Produktion von vier jungen Choreographen aus Brasilien, Korsika, Italien und Polen über die derzeitige Lage zu werden: „Zeitrausch“, Choreographien von Christine Ceconello, Guillaume Hulot und Giovanni Insaudo. Hinzu kommen:

„Winterreise“, ein Ballett von Roberto Scafati, mit Musik von Franz Schubert und Jóhann Jóhannsson

„Rituale“, ein Ballettabend von Mauro Astolfi und Roberto Scafati

„Carmen/Bolero“, Ballett von Roberto Scafati (Wiederaufnahme)

„Dornröschen“, Ballett von Roberto Scafati, Musik von Pjtor Iljitsch Tschaikowsky (Wiederaufnahme)

„Zorbas“, Ballett-Suite von Mikis Theodorakis, Choreographie von Roberto Scafati (Wiederaufnahme)

Schauspiel und Musical

Chordirektor Martin Folz legt den Fokus auf die Jugend. Der persönliche Kontakt zu seinem Kinder- und Jugendchor sei seit Monaten unterbrochen, nur über die Online-Plattform Zoom seien Treffen und kleinere Videos möglich gewesen. Jetzt komme es darauf an, den Jugendlichen wieder Perspektiven zu geben. Nicht nur nimmt Folz das Musical „Oliver!“ von Lionel Bart nach Charles Dickens’ Oliver Twist wieder auf. Mit „I have a dream“ und „Generation Z(H)ero“ will Folz 120 Kindern und Jugendlichen eine Bühne geben und auch sonst weitere Klangformate ausprobieren.

Beim Schauspiel wagt sich das Theater an diverse aktuelle Gesellschaftsthemen, darunter Diskriminierung, Sterbehilfe und Medien. Der ehemalige Volksfreund-Redakteur und Theaterkritiker Rainer Nolden steht in der kommenden Spielzeit selbst in der Kritik: Er hat das Schauspiel „… und im Aug’ die falsche Träne“ über den Komponisten Paul Abraham geschrieben, das Langner nun auf die Bühne des Theaters bringt (Regie: Ulf Dietrich). Er beleuchtet die letzte Sekunde in Abrahams tragischem Leben. Die weiteren Stücke:

„Marlene“, Schauspiel mit Musik von Pam Gems (Wiederaufnahme)

„Auf uns davon“, Komödie von Peter Yeldham

„Gott“, Schauspiel von Ferdinand von Schirach

„Ein ganz gewöhnlicher Jude“, Monolog einer Abrechnung von Charles Lewinsky

„Orlando“, nach dem Roman von Virginia Woolf (in Englisch)

„Kabale und Liebe“, Bürgerliches Trauerspiel von Friedrich Schiller

„Extrawurst“, Schauspiel von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob

„Buntes Republik“, Unterhaltungsstück in Schwarz/Weiß von Ulf Dietrich und Manfred Langner

„Ein Volksfeind“, Schauspiel in fünf Akten von Henrik Ibsen

„Intra muros“, Schauspiel von Alexis Michalik, Deutsche Erstaufführung

„Die 39 Stufen“, Kriminalkomödie von John Buchan & Alfred Hitchcock

„Das kunstseidene Mädchen“, Schauspiel nach dem Roman von Irmgard Keun (Wiederaufnahme)

Kinder- und Jugendtheater

„Malala – ein starkes Mädchen“, Schauspiel von Annekatrin Schuch-Greiff & Anna Mariani ab 12 Jahren

Und das Weihnachtsmärchen heißt in diesem Jahr „Alice im Wunderland“, ein Erlebnis für Abenteurer ab 5 Jahren von Kim Langner und Axel Weidemann.

„Le petit prince“, nach einer Erzählung von Antoine de Saint-Exupéry (in französischer Sprache)

Das Programm des Philharmonischen Orchesters der Stadt Trier stellen wir in einem weiteren Beitrag vor.

Das Tanzstück „Rituale“ hätte im März uraufgeführt werden sollen. Es steht wieder auf dem Spielplan. Foto: martina pipprich und Bettina Stöß

Stephanie Theiß wird auch nach der Sommerpause Marlene Dietrich auf die Bühne bringen. Foto: Marco Piecuch

Intendant Manfred Langner stellt im Garten des Theaters den Spielplan vor. Das gerahmte Bild mit der Maske neben ihm hat ihm Oberbürgermeister Wolfram Leibe zum Dank für den Einsatz der Theatermitarbeiter in der Corona-Krise geschenkt. Foto: Anne Heucher