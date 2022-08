Theatergeschichte(n) : Theater Trier: Wer bleibt, wer geht und wer wiederkommt

Plakat der Vorfreude: Damit begrüßt das Theater seine Besucher und Passanten zu Spielzeitbeginn neben dem Eingang. Foto: Anne Heucher

Trier Bühne frei für die neue Spielzeit. Was sich im Trierer Theater über die Ferien geändert hat - und wer nicht an die Mosel zurückkehrt.

Am Augustinerhof kehrt wieder Leben ein. Die lange Durststrecke der Theaterferien ist vorbei. An der Kasse gibt’s wieder Karten, und die Künstler, die für eine der vier Premieren im September verpflichtet sind, stürzen sich in die Proben. Gleich zwei neue Stücke – neben der Strawinsky-Oper „The Rake’s Progress“ und der Brecht-Parabel „Der gute Mensch von Sezuan“ – widmen sich – nein, nicht dem „Ostwind“. Der ist Top-Thema des rheinland-pfälzischen Kultursommers, den gefühlt alle Kreativen, die eine Förderung aus diesem Topf erhoffen, irgendwie, zumindest als Himmelsrichtung, in ihr Programm integrieren – nein, es geht um das andere große Schlagwort des Jahres ’22: den Untergang. Der emanzipiert sich im Begleitprogramm zur Landesausstellung immer wieder vom Römischen Reich, dem sich schon die drei Museen widmen, und erscheint gern im Plural oder im übertragenen Sinn. Mit der Stückentwicklung „Untergänge“ hat das Theater den Regisseur, Autor und Schauspieler Thomas Dannemann beauftragt, der zuletzt an den Schauspielhäusern Bochum, Düsseldorf und Stuttgart engagiert war. Er wagt sich in Trier an eine „Reise durch die großen Katastrophen und imperialen Untergänge der Vergangenheit“. Laut der Vorschau geht es um alle erdenklichen Verhängnisse, auch geologische oder biologische. Viel Stoff für einen Abend, der auch noch einen Blick in die Zukunft verspricht (ab 24. September). Zum selben Thema macht sich auch der Jugendclub an eine „Stückentwicklung“. Seine „Spurensuche im alten Rom“ nennt sich vielversprechend „Das geheimnisvolle Vermächtnis“ (ab 10. September).

Zwei Künstler wird das Publikum sicherlich vermissen. Bariton Carl Rumstadt war seit 2018 im Ensemble des Musiktheaters, wo er unter anderem den Rodrigo in „Don Carlo“ und den Don Giovanni sang. Nun hat Rumstadt, Jahrgang 1992, Trier verlassen und laut seiner Homepage am Theater Bonn angedockt. Während seiner Trierer Zeit hatte er im Bundeswettbewerb Gesang in Berlin den Walter-Kaminsky-Preis gewonnen. Auch Klaus-Michael Nix steht in dieser Spielzeit nicht auf der Bühne. Er gönnt sich laut Theater ein Sabbatical. Eine gute Nachricht bleibt aber: Der beliebte dienstälteste Schauspieler im Ensemble kommt nach seiner Auszeit zurück. Neu engagiert sind im Musiktheater André Baleiro und im Schauspiel Stephan Vanecek. Letzterer ist dem Publikum bereits aus seinen vielen Gast-Engagements (unter anderem im Bereich Jugend- und Bürgertheater) bestens bekannt.

Um das Publikum noch näher hinter die Kulissen blicken zu lassen, hat sich das Theater auch ein neues Format ausgedacht, das nächsten Sonntag (4. September) Premiere feiert: das Theatercafé im Foyer. Bei einer Tasse Kaffee und Gebäck erwartet die Gäste immer am ersten Sonntag im Monat nicht nur eine Vorschau aufs Monatsprogramm, sondern auch kleine Szenen-Ausschnitte aus den geplanten Stücken. Der Eintritt ist frei. Es gibt jeweils 100 Plätze.

Unvergessen bleibt am Theater István Dénes. Der am längsten amtierende ehemalige Generalmusikdirektor des Trierer Theaters (von 1995 bis 2008) lebt mittlerweile wieder in seiner Heimatstadt Budapest. Kürzlich dirigierte Dénes dort mit großem Erfolg die Verdi-Oper „Attila“, wie sein Freund Ferry Seidl, ehemaliger Tenor am Theater, dem TV erzählte. „Er ist in das musikalische Leben der ungarischen Hauptstadt voll integriert“, freut sich Seidl, der selbst im Ruhestand in der Nähe von Trier lebt. Die renommierte Zeitung „Magyar Nemzet“ hätte den Auftritt im Freilichttheater der Margaretheninsel als „einmaliger Höhepunkt in der Opernwelt“ beschrieben. Und Konzertbesucherin Agnes Decsi, ehemalige Sopranistin der Budapester Staatsoper, hätte im Internet ausgeführt, dass Dénes „mit Präzision, Geist und betörender Genialität, ohne Noten, auswendig die Vorstellung dirigierte“. Die Produktion sei „auf Weltniveau“ gewesen.

Carl Rumstadt. Foto: MARCO PIECUCH

Klaus-Michael Nix. Foto: TV/Theater Trier

Stephan Vanecek. Foto: Anne Heucher

István Dénes. Foto: privat