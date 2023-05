Theatergeschichte(n) Theater Trier: Wer geht und wer kommt

Wenn Mitte Juli mit einem großen Orchesterfest und dem berühmten „Zorbas“-Ballett von Mikis Theodorakis in Trier die Theaterferien eingeläutet werden, dann bedeutet das an vielen Stellen des Theaters eine Zäsur. Einige bekannte Gesichter verabschieden sich, viele kommen neu. Sechs Neuzugänge verzeichnet das Haus am Augustinerhof allein im Schauspiel-Ensemble. Zudem kehrt der beliebte, dienstälteste Trierer Schauspieler Klaus-Michael Nix aus dem Sabbatical zurück. Einen der Newcomer kennt das Publikum bereits: Florian Voigt, Absolvent der Otto-Falckenberg-Schauspielschule in München, gab kürzlich in „Kardinalfehler“ bereits sein Trierer Debüt. Voigt spielt darin den gutgläubigen Priesterseminaristen, der immer mehr mit den Schattenseiten der katholischen Kirche konfrontiert wird. Außer ihm verpflichteten Intendant Manfred Langner und sein neuer Co-Intendant Lajos Wenzel, der nun nach zwei Jahren Interimszeit von der Landesbühne Rheinland-Pfalz im Schlosstheater Neuwied nach Trier wechselt, Jana Auburger, Marvin Groh, Joana Tscheinig, Carolin Freund und Thomas Jansen. Demgegenüber werden sich drei Schauspieler vom Theater verabschieden: Anna Pircher, Stephanie Theiß und Nima Bazrafkan werden das Ensemble verlassen. Allerdings soll Stephanie Theiß, die im vergangenen Jahr für den Preis der „Theatermaske“ nominiert war, der Trierer Bühne als Gast erhalten bleiben, und das gleich in mehreren Produktionen.