Theater zieht Bilanz : Theater Trier: Wieder mehr Abonnenten und mehr freie Plätze

Beliebtestes Bühnenstück in der Spielzeit 2021/22: „Alice im Wunderland“ mit Lara Schitto als Karo 8 und Luiza Braz Batista als Herzkönigin. Foto: Marco Picuch/Theater Trier

Trier Neues Jahr, neues Glück: Das Trierer Theater bietet erstmals seit der Pandemie wieder alle verfügbaren Plätze an, 622 im Großen Haus. Bei der Präsentation der coronabedingt mageren Spielzeit-Bilanz 2021/22 verbreitete Intendant Manfred Langner trotzdem Optimismus.

„Man sieht, dass es aufwärts geht.“ Die Tendenz bei der Besucherresonanz ist auch so ziemlich das Beste, was Intendant Manfred Langner über die Spielzeit 2021/22 sagen kann, deren Bilanz er am Donnerstag vorstellte. Denn das Jahr war noch stark von der Corona-Pandemie geprägt, und die Menschen verhielten sich zurückhaltend beim Kauf von Theaterkarten. Die dem Publikum angebotenen Plätze blieben bewusst immer deutlich unter den vorhandenen Kapazitäten zurück, um mehr Abstand zwischen den Gästen zu ermöglichen. Sogar bis in die aktuelle Spielzeit hinein verkaufte das Theater höchstens 80 Prozent seiner Plätze. So konnte es bis zu Silvester 2022 passieren, dass in einer ausverkauften Vorstellung Plätze frei blieben.

Insgesamt 57.445 Besucher zählte das Theater in der vorigen Spielzeit. Das sind ziemlich genau halb so viele wie vor der Pandemie, wo Langner stolz verkünden konnte, dass er die 100.000-Marke nach schwierigen Jahren der Konsolidierung unter seinen Vorgängern deutlich geknackt hatte. Es habe alles dafür gesprochen, dass er die sehr guten Zahlen ohne Corona auch 2020 wieder erreicht hätte, sagte Langner vor dem städtischen Kulturausschuss. Und er sei überzeugt, dass 120.000 Besucher im Jahr ein realistisches Ziel seien. Die Zahl wurde seit der Jahrtausendwende vier Mal erreicht. Die aktuelle Resonanz auf „Peterchens Mondfahrt“ etwa mit 17.000 Besuchern zeige das große Potenzial im Publikum, so Langner. „Ich möchte da wieder hin“, versichert der Intendant überzeugt. Immerhin: Das „Katastrophenjahr“ mit Lockdown und nur 14.000 Besuchern war 2021/22 bereits überwunden. Die Zahl der Abonnenten liege inzwischen wieder bei über 2000 und nur noch um rund 300 von der Zeit vor der Pandemie entfernt.

Stephanie Theis als Gertrude Bunte und Harald Pilar von Pilchau als Heinrich Bunte. Foto: Theater Trier

Extra Unterwegs zu Gastspielen Pilotprojekt Bitburg: Mit 6 Gastspielen ist das Theater Trier in der Stadthalle Bitburg aufgetreten. Die Idee: Für die Zeit des sanierungsbedingt geschlossenen Theaters in Trier eine weitere Interims-Spielstätte aufzubauen. Die 771 Besucher bescherten dem Theater jedoch nur eine Auslastung von knapp 33 Prozent. Das Projekt sei „ausbaufähig“, sagte Intendant Manfred Langner im Kulturausschuss. Man brauche einen längeren Atem, um sich ein Publikum aufzubauen. In einer weiteren Kooperation plant das Theater mehrere Gastspiele bei der Landesbühne Neuwied. Der dortige Intendant Lajos Wenzel wechselt im Sommer als Co-Intendant nach Trier. aheu

Und was wollten die Menschen am liebsten sehen, als sie 2021/22 zu Vorstellungen im Großen Haus, in der Europäischen Kunstakademie (EKA) oder den Open-Air-Spielstätten Brunnenhof und Theatergarten gingen? Die beliebtesten Sparten waren das Schauspiel (rund 15.200 Besucher) und die Konzerte (rund 13.500), gefolgt vom Kinder- und Jugendtheater (8.490), vom Musiktheater (etwa 8.400) und dem Tanz (etwa 5.500).

Das Top-Theater-Event war – wie schon oft – das „Weihnachtsmärchen“, die Kinder- und Jugendproduktion „Alice im Wunderland“, die von 6.860 Menschen besucht wurde. Erfolgreich auf Platz 2: die 60er-Jahre-Revue „Buntes Republik“ aus der Feder von Langner und Regisseur Ulf Dietrich (4.301 Besucher). Auf den weiteren Plätzen: das Musical „Oliver!“, ebenfalls unter Regie von Dietrich, die Operette „Die lustige Witwe“ sowie die Sinfoniekonzerte (2.349).

Musiktheater: Als Spitzenreiter steht „Oliver!“ in der Besucherstatistik des Musiktheaters – mit 2.363 Gästen im Publikum und einer Auslastung von knapp 76 Prozent. Ausreißer nach unten ist sicherlich „Die Hochzeit des Figaro“, den an vier Abenden im Großen Haus nur 602 Leute sahen. Trotzdem schneidet die Mozart-Oper bei der Auslastung besser ab (51,06 Prozent) als die Opern „Don Carlo“ und „Der Rosenkavalier“, die jeweils rund 1.520 Besucher anlockten. Je leichter die Muse, desto geneigter das Publikum – das lässt sich in Trier so nicht verifizieren. Denn die Operette „Die lustige Witwe“ zog zwar mit gut 2000 Zuschauern mehr Leute ins Theater als in die genannten Opern, jedoch wurde sie mit zehn Vorstellungen auch doppelt so oft gespielt.

Schauspiel: Die meisten Zuschauer wollten im Schauspiel „Buntes Republik“, „Fracking for future“ (1.869) oder „Kabale und Liebe“ (1.684) sehen. Gemessen an der Auslastung konnten jedoch auch einige Bühnenstücke in kleineren Spielstätten punkten, etwa „… und im Aug die falsche Träne“ im Kasino (96 Prozent) oder „Die Turing-Maschine“ in der EKA (91). Beim Kinder- und Jugendtheater fragten die Besucher nicht nur „Alice im Wunderland“ stark nach, sondern etwa auch „Auerhaus“. Und „Malala“ sahen zwar nur 79 Besucher, dafür erreichte die eine Vorstellung aber 100 Prozent Auslastung.