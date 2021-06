Theater : Leicht und farbenreich wie ein Sommerkleid

Trier Einzigartige Stimmung im Brunnenhof bei Rossinis „Barbier von Sevilla“ mit dem Trierer Theater-Ensemble.

Die Aufmerksamkeit von Akteuren und Besuchern heftete sich im „Barbier von Sevilla“ ganz auf die intrigenreiche Handlung und Rossinis geniale Musik. Regisseur Yves Bombay und seinem Team ist mit dieser Freiluft-Inszenierung ein Meisterstück an theatralischer Sensibilität gelungen. Nichts an seiner Regie ist platt und vulgär, nichts überspannt und überreguliert. Will man den Vergleich wagen, so hat sie etwas von einem leichten, aber farbenreichen Sommerkleid.

Und wie Einat Aronstein in der Premiere als Rosina Wärme und Koloraturenglanz verbindet, wie sie Gefühlsstärke und Virtuosität zusammenbringt – auch das gehört zu den Glanzlichtern der Trierer Inszenierung. Das große Quintett im zweiten Akt (Nr. 13) entwickelt sich dank solcher Qualitäten zum Mittelpunkt der neuen Version. Alles überstrahlend indes: Carl Rumstadts Figaro. Ein Ausbund an sängerischer Kraft und szenischer Beweglichkeit, an Witz, an darstellerischen Ideen, an echter Souveränität. Er beherrscht die Bühne. Keine Frage: Rumstadt ist die zentrale Figur dieser Oper und dieser Aufführung.