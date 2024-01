Stachelig-musikalischer Abend Wie nett war‘s doch im Café Europa – Neues Schauspiel am Trierer Kornmarkt nutzt Humor statt Holzhammer

Es sind gute Zeiten für Satiriker, wenigstens das. Während die Umfragewerte für Nationalisten in die Höhe steigen und Menschen im ganzen Land für Demokratie und Pluralismus demonstrieren, greift das Trierer Theater zu einer ästhetischen Waffe: dem Humor. „Ein kleiner literarisch-kabarettistischer durchaus nicht unpolitischer Abend“, wie Intendant Manfred Langner es ankündigt, soll das Publikum im Kasino am Kornmarkt amüsieren, unterhalten und ihm dabei auch noch die Augen öffnen für das Weltgeschehen, das manchem gerade die Schmerzen in den Kopf treibt.