Kultur Niemals geht man so ganz ...

Apropos frotzeln: Die rosagewandeten Conferencieren, bisweilen ein wenig over the top agierend, schonten einander auch nicht mit kleinen Boshaftigkeiten, bezeichneten sich als Senioren-Barbie beziehungsweise Harald Glööckler. Ansonsten herrschte Friede,Freude, Ensemblegeist, von letzteren sehr viel: Dem rauschenden Theaterfest vom Nachmittag schloss sich am Abend die Gala an mit amuses oreilles, ausgewählt aus dem Programmangebot der kommenden zehn Monate.