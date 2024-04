Kultur auf dem Land Das Musical „Sister Act“ kommt nach Darscheid – und verspricht eine „fette Produktion“ im Dorf

Darscheid · Die Theaterfestspiele Vulkaneifel bringen in diesem Jahr das Musical „Sister Act“ auf die Bühne des Theaterzeltes in Darscheid. Initiator Sebastian Krolik hat dafür wieder ein professionelles Ensemble zusammengestellt. Das bekannteste Gesicht ist in diesem Jahr Comedian, Schauspieler und Sänger Ralph Morgenstern. Das schillernde Multitalent spielt Monsignore O´Hara.

05.04.2024 , 10:49 Uhr

Von Susanne Stumm