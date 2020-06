Theater : „Männer werden durch Heiraten nicht besser“

Trier Beim Abend „Allein mit Audrey Hepburn“ schlüpft Daniela Michel in Trier in die Rolle des berühmten „Frühstück bei Tiffany“-Stars.

Wer ist diese Frau, die, ganz in Weiß gekleidet, auf die Bühne kommt und behauptet, dass die, für die wir, das Publikum, sie halten, nur die Hülle jenes Menschen sei, der als Audrey Hepburn weltberühmt geworden ist? Schon zu Lebzeiten war sie von Hollywood als „Reh“ beziehungsweise „Elfe“ vermarktet worden, ist wohl auch, so darf man vermuten, in diesen Schubladen manches Mal unter Luftnot geraten. Und jetzt, da sie tot ist, kann sie endlich die sein, die sie immer sein wollte – oder doch nicht? „Ich bin nur Ihre Projektion“, sagt die Frau, die uns glauben machen will, Audrey Hepburn zu sein, „die Frau, die Sie hier sehen wollen, die, die ich nicht wirklich bin. Wer immer ich auch immer war … ich bin schließlich tot. Also unsterblich.“

Gegen dieses Bild, nein: mit diesem Bild tritt nun Daniela Michel an und erzählt aus dem Leben der als Edda Kathleen van Heemstra Hepburn-Ruston in Brüssel geborenen Frau, die vom Vater verlassen wurde – ein lebenslanges Trauma –, mit der adligen Mutter in kargen Verhältnissen lebte und Tänzerin werden wollte. Doch die Hungersnöte des Krieges hatten den Körper so geschwächt, dass eine Ballettkarriere nicht in Frage kam. Und so wurde sie, eher zufällig, Schauspielerin, und noch zufälliger, nachdem die Unbekannte von der Schriftstellerin Colette entdeckt und in ihre Romanfigur „Gigi“ verwandelt worden war, zum Theater- und Filmstar in Amerika. Ein ganzes Leben in 90 Minuten Revue passieren lassen – das gelingen sowohl der Autorin als auch der Schauspielerin auf bemerkenswert stringente Weise und dennoch so ausführlich, dass die wenigen Stationen und Schwerpunkte, die das Stück hervorhebt, sich zu einem ziemlich aussagekräftigen Bild eines Hollywood-Mythos fügen (die Regie führt Birgit Voigt).