Preise, Drama, Partystimmung „Die Theater in Rheinland-Pfalz sind richtig gut“: So war der Start der Theatertage in Trier

Oberbürgermeister Wolfram Leibe hat gerechnet: Rund 220 Menschen, sagt er in seiner Eröffnungsansprache, hätten daran mitgewirkt, die dritte Auflage der alle zwei Jahre stattfindenden Theatertage Rheinland-Pfalz in diesem Jahr und erstmals in Trier auf die Bühnen der Stadt zu bringen. Sein Fazit mit Hinweis auf die Vielfalt des Angebots vorab: „Die Theater in Rheinland-Pfalz sind richtig gut.“ Für ihn sei es nicht nur eine großartige Gelegenheit, die Arbeit der vier Häuser des Bundeslandes konzentriert an einem Ort erleben zu könne, sondern auch irgendwie ein Familienfest.