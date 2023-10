Theatertage Theatertage Rheinland-Pfalz in Trier: Brille auf und mitmachen

Das Grußwort kam zum Schluss, da Jürgen Hardeck, Staatssekretär im Mainzer Ministerium für Familie, Frauen und Integration, auf dem Weg vom Rhein an die Mosel im Verkehrsstau feststeckte. Was einmal mehr dafür spricht, dass es besser ist, wenn das Theater zu den Menschen kommt, anstatt dass die nach Mainz, Koblenz und Kaiserslautern ausschwärmen, um zu schauen, was anderswo auf die Bühnen gestellt wird. Aus diesem Grund wurden die Theatertage Rheinland-Pfalz, sozusagen eine Quattropole der kulturellen Art, ins Leben gerufen, deren dritte Auflage (seit 2020 alle zwei Jahre) vom 9. bis 17. Mai in Trier stattfindet.