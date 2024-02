Theatertage Rheinland-Pfalz in Trier Neun Tage Spektakel: So viel Theater gabs in Trier noch nie

Weit über 30 Veranstaltungen in neun Tagen – das gibt’s am Trierer Theater sonst nicht. Möglich machen dies die „Theatertage Rheinland-Pfalz“, bei denen Mitglieder aller vier Dreispartenhäuser des Landes zusammentreffen und dem Publikum präsentieren, was aktuell auf und hinter ihren Bühnen so alles passiert. Knapp 300 Künstlerinnen und Künstler, Techniker, Preisträger und Kultur-Experten aus Mainz, Koblenz und Kaiserslautern kommen zu Besuch und sorgen gemeinsam mit den Teams des Trierer Theaters für weit mehr als Musik, Tanz, Schauspiel und Kinderprogramm. Begegnung wird auf vielfältige Weise großgeschrieben und richtet sich auch an Zielgruppen, die im Publikum eher selten anzutreffen sind.