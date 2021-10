Show : Endlich wieder Weihnachten ...

Trier/Brauneberg ... mit Thomas Schwab und seiner Band, die mit „Christmas Moments“ auf Tour gehen. Dem TV verrät der Komponist, welche Pläne er hat und wie er durch die Corona-Zeit gekommen ist.

„Flori“, „Yakari“, „Christmas Moments“ – mit diesen Shows wurde Thomas Schwab weit über die Region hinaus bekannt. Der Produzent und Musiker von der Mittelmosel ist nach der langen Durststrecke durch die Corona-Pandemie zuversichtlich, dass er bald wieder seinen Klassiker auf die Bühne bringen kann: „Christmas Moments“, 23. Auflage.

Was erwartet die Zuschauer bei „Christmas Moments“ 2021?

In 15 Shows stimmen Thomas Schwab und seine Akteure die Menschen im Advent auf Weihnachten ein. Musikalisch verbinden sie traditionelle Weihnachtslieder mit Elementen aus Pop, Musical, Klassik und Gospel. Nachdem die Tour, deren Höhepunkt traditionell der Auftritt in der Trierer Arena am 23. Dezember mit 4000 Besuchern ist, 2020 coronabedingt abgesagt werden musste, wollen Schwab und Team den Zuschauern 2021 ein besonders intensives Erlebnis bieten. „Wir haben den Anspruch, es jedes Jahr etwas anders zu machen“ sagt Schwab, der glaubt, dass nach all den kulturellen Entbehrungen die nächsten Veranstaltungen „eine ganz besondere Magie“ haben werden. Das Repertoire an weihnachtlichen Liedern bleibe zwar gleich, doch die Arrangements seien immer wieder neu.

Wo kann man die Show erleben?

„Christmas Moments“ läuft an kleinen Orten wie dem Margarethenhof in Ayl (Kreis Trier-Saarburg) oder in Klausen (Bernkastel-Wittlich) genauso wie in der Trierer Arena, zudem außerhalb der Region zum Beispiel im saarländischen Dillingen, in Eisenberg, Rüsselsheim und Lippstadt. Insgesamt sind es 15 Veranstaltungen.

Wer tritt auf der Bühne auf?

An der Show wirken fünf Musiker an Instrumenten, vier Sänger und ein Schauspieler mit. Zu den Gesangssolisten zählen „Christmas Moments“-Urgestein David Moore, der zur Erst-Besetzung des Bochumer „Starlight Express“-Ensembles gehörte, der Mannheimer Soulsänger und Stimmakrobat Dominik Steegmüller, Nachwuchs-Sängerin Emily Valerius sowie Sidonie Smith, die manchen aus ihrer Zeit bei „Bodyguard“ in Stuttgart bekannt sein dürfte. Hinzu kommen zehn Leute, die hinter der Bühne für Technik und den Ablauf sorgen.

Wie verträgt sich eine große Show-Veranstaltung mit den Corona-Schutzmaßnahmen?

Manche Shows sind nur geimpften oder genesenen Personen zugänglich (2G), darunter in Daun (10. Dezember) und Trier (23. Dezember). Die anderen Konzerte stehen auch getesteten Personen offen (3G). „Es liegt uns fern, jemanden bei den anstehenden Konzerten auszuschließen“, erklärt Schwab, „aber wir bitten auch um Verständnis dafür, dass wir bei unseren Entscheidungen immer auch die wirtschaftliche Durchführbarkeit berücksichtigten müssen. Wir können und wollen nicht immer wieder Konzerte absagen oder verlegen und damit weiterhin die Existenz unserer Veranstalter, Musiker, Sänger, Crew-Mitglieder, Technik-Firmen, Hotels, Cateringfirmen und vieler anderer, die an der Umsetzung der Tournee mitarbeiten, gefährden.“

Welche Perspektiven gibt es nach dem kulturellen Lockdown?

Erst jetzt zeigt sich laut Thomas Schwab, wie einschneidend der kulturelle Stillstand für die Veranstaltungsbranche ist. Für große Show-Projekte sei eine Vorlaufzeit von 18 Monaten „keine Seltenheit“, da wirke sich der Lockdown nun noch zeitversetzt aus. Es sei allerdings schwer, dafür momentan Partner zu finden, denn zuerst müssten Tausende Events nachgeholt werden, die die Veranstalter in der Corona-Zeit in die Zukunft geschoben hätten.

Wie ist Thomas Schwab selbst durch die Krise gekommen?

Es war eine harte Zeit, aber der Musiker ist verhalten optimistisch, dass es für Kulturveranstaltungen bergauf geht. Schwabs Firma ist jüngst nach Brauneberg umgezogen und hat sich vom Mülheimer Sitz getrennt. Und weil sie seit 2018 keine Angestellten mehr hat, sondern nur noch mit Freien zusammenarbeitet, war keine Kurzarbeit erforderlich. „Ich bin demütiger geworden“, sagt Schwab. „Dass wir nach 18 Monaten Pause eine Tour machen können, das ist nicht selbstverständlich.“

Christmas moments 2021 Foto: Anne Heucher / Thomas Schwab/Anne Heucher