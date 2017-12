Viel Emotion und starke Stimmen

Thomas Schwab und seine Christmas Moments sind aus der Vorweihnachtszeit nicht wegzudenken. Seit 20 Jahren geht die Adventsshow jährlich auf Tournee. Von Christoph Strouvelle

Balladen, viel Gefühl und ein wenig Partytime: Die Premiere der Jubiläumstour von Christmas Moments des Mülheimers Thomas Schwab hat in der Mosellandhalle Bernkastel-Kues alles geboten, was die Anhänger der Show lieben. Da sind starke Stimmen, wie die von David Moore und Meike Anlauff, die seit vielen Jahren zur Stammbesetzung von Christmas Moments gehören. Da ist Gaststar Sidonie Smith, die die 500 Zuschauer mehrfach mitreißt. Und auch Dominik Steegmüller weiß das Publikum zu begeistern. Was in diesem Jahr fehlt ist nahezu sämtliche Bühnendekoration. Ein paar Kerzen am Bühnenrand, einige Lichterketten an den Seiten: Keine aufwendigen Vorhänge oder Aufbauten, keine Lichteffekte. Und auch die Beleuchtung der Bühne, mit etwas rot im Hintergrund, ist dezent. Da bleibt es dem Schweizer David Charles Haeberli überlassen, für etwas Show zu sorgen, als er die von David Moore ausgerufene Partytime im Handstand und mit Breakdancefiguren begleitet, zur Begeisterung des Publikums.

Mit der reduzierten Show setzt Thomas Schwab den Weg konsequent fort, den er in den vergangenen Jahren eingeläutet hat: „Wir wollen weg von der Showtreppe und legen mehr Wert auf Emotion und Ursprünglichkeit der Lieder“, sagt er. Die Emotionen sind dem Macher von Christmas Moments wie auch den Sängern anzumerken. Beispielsweise als Schwab auf die Anfänge von Christmas Moments in der Bernkasteler Mosellandhalle zu sprechen kommt, das 1997 unter dem Namen „Zeit der Stille“ aufgeführt worden ist, und er in wenigen Sätzen ausdrückt, was ihn in 20 Jahren Christmas Moments bewegt hat. Aus dem Anfangsensemble ist neben Schwab lediglich noch Saxophonist Andreas Steffens mit auf der Bühne. Aus den Zeiten seiner Anfänge hat Schwab seine ehemalige Weggefährtin Simone Clemens reaktiviert, die mit einem Weihnachtswiegenlied das Publikum begeistert.

Überhaupt sind es viele ruhige Stücke und Balladen, die in diesem Jahr das Programm prägen. Dadurch kommen die Stimmen der Sänger mehr zum Vorschein, als es in früheren Auflagen der Show der Fall war. Leonard Cohens „Halleluja“, „Es ist ein Ros entsprungen“ als A-cappela-Version, „Greatest love of all“: Das Publikum nimmt die von allen Akteuren gekonnt und emotional gesungenen Lieder dankbar auf, mit lang anhaltendem Applaus für Sänger und Musiker und durchmischt mit lauten Bravorufen. Da spielt es keine Rolle, dass man sich das ein oder andere Stück ein wenig leiser und dezenter abgemischt gewünscht hätte. Natürlich darf auch die Erzählfigur, der Weihnachtsengel, in Person von Stefan Konrad nicht fehlen. Mal mit Humor, dann wieder ernsthaft bringt er das Publikum zum Nachdenken: „Beginnt Spuren in den Herzen anderer zu hinterlassen.“ Das lässt sich auch auf Thomas Schwab übertragen. Mit Christmas Moments hinterlässt er in der Region seit 20 Jahren seine Fußstapfen.

Die Jubiläumstournee von Christmas Moments umfasst 14 Konzerte. Auftritte in der Region: 3. Dezember: Daun, Forum, zwei Vorstellungen, 15 Uhr und 19.30 Uhr/ 15. Dezember: Mamer/Luxemburg /18. und 19. Dezember: Dillingen, Stadthalle/ 23. Dezember: Trier, Arena