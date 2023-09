Social-Media-Trend Männer verraten, wie oft sie im Alltag wirklich an die alten Römer denken

An Rom zu denken, dürfte also - zumindest in unseren Breiten - eigentlich normal und gar nicht so ungewöhnlich sein. Aber warum nur Männer? Es gibt ja auch Expertinnen, die sich für die Antike interessieren, auch in der Region - zu hören zum Beispiel im Volksfreund-Podcast. Vielleicht, mutmaßte die Washington Post jüngst in einem Beitrag zum Römer-denken-Trend, sei das die Folge einer Überbetonung von Männlichkeit in der römischen Geschichte: Gladiatoren, die in einer Arena auftraten und um ihr Leben kämpften. Oder Legionäre, die in Reih und Glied an Roms Grenzen patrouillierten. Hulu selbst, zitiert das selbe Blatt den Geschichts-Influencer, habe den Aufruf aus Neugierde gestartet, nachdem er ein Ungleichgewicht von Frauen und Männern im Interesse an Rom bemerkt habe. Seine eigene Reenactment-Truppe sei selbst männlich dominiert: Unter den 18 Mitgliedern seien nur zwei Frauen. Er selbst denke fast täglich an die Römer, weil ihre Welt so unterschiedlich und doch ähnlich wie die unsere sei. Und Frauen waren sehr wohl im Römer-Reich präsent. Für Trier ist da Kaiserinmutter Helena zu nennen, die den Heiligen Rock an die Mosel gebracht haben soll. Und überhaupt: Wer hat all die kleinen Legionäre und Gladiatoren einst geboren, aufgezogen und ernährt?