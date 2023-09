„Sind bei 95 Prozent Auslastung“ Ü18-Konzert von Rammstein-Frontmann Till Lindemann in Trier fast ausverkauft

Aber sechs große Open Airs an zwei aufeinander folgenden Wochenenden gab es in Losheim bisher noch nicht. Der Trierer Veranstalter zieht nach dem halben Dutzend Veranstaltungen mit so unterschiedlichen Acts wie Cro, Alvaro Soler oder Fury in the Slaughterhouse – die übrigens schon 1992 an gleicher Stelle bei Rock am See spielten – eine positive Bilanz. „Wir sind zufrieden. Insgesamt hatten wir 45.000 Besucher bei den sechs Produktionen. Die Rückmeldungen von den Bands waren auch sehr positiv.“