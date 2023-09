„Sind bei 95 Prozent Auslastung“ Ü18-Konzert von Rammstein-Frontmann Till Lindemann in Trier fast ausverkauft

Der Open-Air-Sommer ist fast vorbei, aber im Spätherbst wird anderes großes Konzert in Trier für Gesprächsstoff sorgen, bei dem Popp Concerts örtlicher Veranstalter ist: Am Montag, 20. November, steht für Till Lindemann ein Auftritt in der SWT-Arena an. Ein Auftritt, der wohl kaum geräuschlos über die Bühne gehen wird. Dem Rammstein-Sänger wurden in den vergangenen Monaten sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelte gegen Lindemann, stellte das Verfahren aber am 29. August ein – wegen nicht hinreichenden Tatverdachts.