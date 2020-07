Interview : Tim Vantol über Auftritte in Trier: „Jetzt bin ich dran, etwas zurückzugeben“

Info

Heute geht Tim Vantol als Akustik-Musiker durch. Doch das war nicht immer so. Die musikalischen Anfänge des Niederländers liegen im Punk. Er unterstützte die niederländische Band Antillectual am Bass, bevor er 2009 sein erstes Solo-Album Road Sweet Road veröffentlichte. Nach den Alben „If We Go Down, We Will Go Together“ (2014) und „Burning Desires“ (2017), nahm er 2020 seine bisher erfolgreichste Platte „Better Days“ auf. Damit stieg Vantol im Mai diesen Jahres auf Platz 32 der deutschen Albencharts ein. Mittlerweile hat der Musiker seine Heimatstadt Amsterdam gegen das bayrische Berchtesgarden eingetauscht.

