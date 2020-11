Konzert : Tina-Turner-Show in der Arena auf Januar 2022 verlegt

Trier Der Tournee-Termin für die Show „Simply the Best – Die Tina Turner Story“ muss auf den 16. Januar 2022 verlegt werden. Die bereits vom 23. April auf den 4. März 2021 verlegte Show in der Arena Trier wird abgesagt.

