Rockmusik : Weltstar im Ruhestand

Extra

Anlässlich des 80. Geburtstags von Tina Turner am 26. November geht die Show „Simply The Best – Die Tina Turner Story“ in den kommenden Monaten auf Tour durch Deutschland und Österreich.

„Simply The Best“ schildert mit viel Live-Musik das bewegte Leben der Rock-Ikone. Die musikalische Biografie stammt von Produzent Bernhard Kurz, der auch Shows wie „Stars in Concert“, „All you need is love! – Das Beatles-Musical“, „Elvis – Das Musical” oder „Thank You For The Music – Die Abba Story“ auf die Beine gestellt hat. Um das Tina-Turner-Musical läuft gerade ein Rechtsstreit, nachdem Tina Turner auf einem Showplakat eine zu große Ähnlichkeit der Darstellerin Coco Fletcher mit sich selbst erkannte und gegen den Tourneeveranstalter klagte. Fletcher sehe ihr derart ähnlich, dass Besucher die echte Tina Turner auf der Bühne erwarten könnten. Eine Einigung steht noch aus.

Die Show „Simply The Best“ kommt am 23. April 2020 auch in die Arena in Trier. Karten gibt es unter der TV-Tickethotline 0651/7199–996. ⇥aheu