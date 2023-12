Tickets unterm Weihnachtsbaum Noch kein Geschenk? Diese Konzerte in der Region werden sich lohnen!

Die legendäre 90er-Band um Billy Corgan spielte 2007 eine Warm-up-Show im intimen Rahmen im eher kleinen Luxemburger „Atelier“, um sich auf den Headliner-Auftritt bei „Rock am Ring“ vorzubereiten. Klingt großartig, ich war aber nur so semi-begeistert – auch, weil sie ziemlich komplett ein damals noch nicht veröffentlichtes Album spielten („Zeitgeist“). Das ist bei der aktuellen Tour eher kein Thema – bei der „The World is A Vampire“-Tour liegt der Schwerpunkt auf den Album-Klassikern „Mellon Collie and the Infinite Sadness“ und „Siamese Dream“. Ein weitere Grund, hinzugehen: Als Support der Smashing Pumpkins am 28. Juni in der Rockhal Esch spielt die New Yorker Band Interpol. www.atelier.lu www.rockhal.lu