10 regionale Musikfestivals - Teil 1 Lott, Riez, Nature One...: Wer spielt, was sich lohnt, was sie einzigartig macht

Das steht an: Das vom Trifolion organisierte Echterlive-Festival gibt es in dieser Form erst seit 2022 - seitdem spielen im Juli gern mal deutsche Popstars in der Abtei Neumünster. Nach Adel Tawil, Max Giesinger oder Clueso hat sich für dieses Jahr Wincent Weiss angekündigt (26. Juli), sowie Lena (Siegerin beim Eurovision Song Contest 2010). Sie soll am 27. Juli in Echternach auftreten, musste aber am Sonntag (21. Juli) noch Konzerte wegen eines „medizinischen Notfalls“ absagen. Ein besonderer Luxemburger Abend steht am 28. Juli an.