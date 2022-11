Musik : Tolles Jahreskonzert in Messerich

Messerich (red) Der Chor Cantando Messerich (Leitung: Volker Dörffel) hat zusammen mit den Ensembles der Messericher Kids und Teens (Leitung: Susanne Stöber) sein Jahreskonzert in der Pfarrkirche Messerich gegeben. Die rund 300 Zuhörer freuten sich über weihnachtliche Beiträge sowie über Lieder in Deutsch, Französisch, Englisch und Latein aus vielen verschiedenen Genres wie Bereichen Pop, Gospel und Filmmusik. Udo Jakobs begleitet die Sängerinnen und Sänger am Keyboard. Viel Beifall bekam der Song „Wir ziehen in den Frieden“ von Udo Lindenberg in einer Bearbeitung von Volker Dörffel. Diese Lied ist auch beim virtuellen NDR-Chorexperiment 2022 zu hören. Mehr als 3000 Sängerinnen und Sänger haben mitgemacht, darunter der Chor aus Messerich. Das Video sowie Infos dazu gibt es unter https://www.ndr.de/kultur/musik/ Foto: tv/Nina Bisdorf