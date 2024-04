Der perfekte Anfang vom Ende Welttournee endet in Köln: So war es bei Depeche Mode

Info

Die Setlist von Depeche Mode in Köln. Weitere Konzerte in der Lanxess-Arena: 5. und 8. April.

1 My Cosmos is Mine

2 Wagging Tongue

3 Walking in My Shoes

4 It’s No Good

5 Policy of Truth

6 In Your Room

7 Everything Counts

8 Precious

9 Before We Drown

10 Strangelove (akustisch)

11 Home (akustisch)

12 Ghosts Again

13 I Feel You

14 A Pain That I’m Used to

15 Behind the Wheels

16 Black Celebration

17 Stripped

18 Enjoy the Silence

Zugaben: Waiting for the Night, Just Can’t Get Enough, Never Let Me Down Again, Personal Jesus