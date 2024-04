So war die Show in Köln Depeche Mode: Der perfekte Anfang vom Ende

Und es wird kein Abend, der nur die Schwermut feiert. Keine Trauerfeier, sondern eine reine Freude, in über zwei Stunden und in etwas mehr Moll als Dur gepackt. Die Show beginnt mit zwei neuen Songs vom „Memento Mori“-Album, „My Cosmos is Mine“ und „Wagging Tongue“. Zum Reinkommen. Düster, hart, elektronisch. Frontmann Dave Gahan ist bestens bei Stimme. Der Mann ist eigentlich ein Phänomen: 1996 ist er dem Tod in letzter Sekunde von der Sense gesprungen. Nach einer Überdosis hörte sein Herz auf zu schlagen, zwei Minuten lang – Sanitäter holten ihn ins Hier und Jetzt zurück. 2009 musste Gahan die Welttournee – die übrigens in der Rockhal Esch begonnen hatte – wegen eines bösartigen Tumors in der Blase unterbrechen. Und nun? Sieht er ganz sicher nicht aus wie ein 61-Jähriger mit langer, früherer Drogen-Karriere, bewegt sich auch nicht so. Da wird jüngeren Menschen fast schwindlig, wenn sie ihm nur bei seinen Pirouetten auf der Bühne zuschauen. Schon der dritte Song des Abends wird zum Höhepunkt: „Walking in My Shoes“. Und so geht es weiter. „It’s No Good“, dabei trotten süße Esel an einem Strand über die Videowand. Dann „Policy of Truth“, kurz darauf „Everything Counts“, die erste Hitsingle in Deutschland, auch schon vier Jahrzehnte her. Gahan zieht die Blicke auf sich: Er posiert mit dem Mikroständer, stolziert über den Steg ins Publikum.