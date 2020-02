Konzert : Traditionelle Lieder aus der Bretagne in der Trierer Tuchfabrik

Foto: Thomas Reinhardt

Trier (red) Die saarländisch-lothringische Celtic-Folk Formation An Erminig präsentiert am Freitag, 28. Februar, 20 Uhr, großer Saal, in der Tuchfabrik Trier ihre neue CD und das gleichnamige aktuelle Bühnenprogramm „Plomadeg“.



