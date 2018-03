Traditionelle Lieder und Lesungen

(red) Zum Ende der Adventszeit lädt das Bischöfliche Angela-Merici-Gymnasium Trier (AMG) am Samstag, 6. Januar, um 18 Uhr in die Hohe Domkirche Trier zu einem traditionellen Gottesdienst ein: Das Festival of Nine Lessons and Carols fand erstmals im Jahre 1880 im südwestenglischen Truro (Cornwall) statt. Viele Kirchengemeinden übernahmen diese festliche Veranstaltung in ihr Weihnachtsprogramm. Die Lieder zum Mitsingen und die Lesungen werden von Angehörigen des AMG präsentiert: Neben dem Chor des AMG wirken nicht nur Schülerinnen, sondern auch Ehemalige, Eltern und Lehrer in der gemeinsamen Aufführung mit. Der Eintritt ist frei.⇥Foto: Sinan Narin