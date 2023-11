Trauer ohne Ende und viele offene Fragen Trauer ohne Ende und viele offene Fragen

Klinik äußert sich zu Fall Eine Sprecherin des Trierer Brüderkrankenhauses sagt auf Anfrage unserer Zeitung, das Krankenhaus habe in diesem Patientenfall bereits seinerzeit gegenüber der Schlichtungsstelle Stellung bezogen. Aus Gründen des Datenschutzes und der ärztlichen Schweigepflicht könnten keine weiteren personenbezogenen Erklärungen abgegeben werden. Den Angehörigen bietet sie bei offenen Fragen an, sich gerne direkt ans Krankenhaus zu wenden. „Wir werden versuchen, ihnen die Sachlage zu erläutern“, sagt die Sprecherin. Patienten mit einer demenziellen Entwicklung würden im Trierer Brüderkrankenhaus in der Regel durch Betreuungsassistenten begleitet. Die Klinik-Sprecherin sagt im Gegensatz zu dem Schreiben des Krankenhauses an den Witwer, dass Stürze dokumentiert würden. Das hänge nicht davon ab, ob sie sich auf Station oder in sogenannten Funktionsbereichen, also in besonderen Untersuchungs- und Diagnostikabteilungen, ereigneten. Der Sturz von Frau Körber sei im Arztbrief festgehalten worden.