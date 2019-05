Vorführung : „Traum des Gerontius“: Trierer Spee-Chor sucht Gastsänger

Trier Für die Aufführung des Oratoriums „Der Traum des Gerontius“ sucht der Friedrich-Spee-Chor Trier Gastsänger. Das Werk des britischen Komponisten Edward Elgar (1857-1934) soll am 23. November in Trier und am 24. November in Heidelberg aufgeführt werden.

Gesucht sind vor allem Verstärkung für den Tenor, aber auch für alle anderen Stimmgruppen. Voraussetzung ist Chorerfahrung, ein kurzes Vorsingen und die Bereitschaft, regelmäßig an den Proben sowie an beiden Aufführungen teilzunehmen. Die Proben finden ab dem 17. Juni immer montags (außer in den Sommer- und Herbstferien) von 18.45 bis 21.30 Uhr im Pfarrheim Liebfrauen Trier statt.