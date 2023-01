Berlin : Trennungsschmerz — und alle schauen zu

Berlin Gebrochene Herzen, knappe Erklärungen: Warum sich viele Normalos für Promi-Trennungen interessieren.

Fußballer Mats Hummels und seine Frau Cathy waren schon eine Weile kein Paar mehr – doch öffentlich darüber gesprochen haben sie sehr lange nicht. Erst im Oktober bestätigte die 34 Jahre alte Moderatorin und Influencerin offiziell, was viele längst geahnt hatten. Dazu sagte Cathy Hummels: „Ich habe lange überlegt, wann und ob ich öffentlich etwas zur Trennung sagen soll. Jetzt fühlt es sich richtig an, und der Zeitpunkt ist gekommen.“

Falsche Liebesschwüre im Internet: So perfide gehen Betrüger in der Region Trier vor

Love Scamming : Falsche Liebesschwüre im Internet: So perfide gehen Betrüger in der Region Trier vor

Viel Zeit nahmen sich Schauspielerin Maria Furtwängler und Verleger Hubert Burda. Wie viel genau, verrieten sie nicht. Beide gingen seit geraumer Zeit getrennte Wege, hieß es in einer Erklärung der Eheleute lediglich. Nach mehr als 30 Jahren Ehe gaben die beiden im August ihre Trennung bekannt. Auch angesichts der beiden gemeinsamen Kinder seien beide weiter freundschaftlich und familiär verbunden. Zwei Kinder und immerhin zwölf gemeinsame Jahre verbinden auch Pop-Superstar Shakira und den spanischen Fußball-Weltmeister Gerard Piqué. Auch bei ihnen fiel die Erklärung eher knapp aus. „Wir bedauern, bestätigen zu müssen, dass wir uns trennen. Zum Wohle unserer Kinder, die für uns oberste Priorität haben, bitten wir darum, unsere Privatsphäre zu respektieren. Danke für das Verständnis“, hieß es im Juni. In Spanien kursierten bereits Gerüchte über einen angeblichen Seitensprung Piqués. Wenn eine Beziehung, eine Ehe, die Liebe endet, sind die Betroffenen in einer Krise. „Da muss man rücksichtsvoll mit sich selbst sein“, sagt Expertin Schütte. Und bevor man anderen von der Trennung erzählt oder gar eine Presseerklärung herausgibt, solle man sich klar sein: „Kann ich gefestigt und klar in die Situation hineingehen? Und ganz wichtig: Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig.“