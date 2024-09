Einblick in einen Lost Place in Trier Leerstehende Treviris-Passage wird zur Theaterbühne

„Kennt ihr so was? WhatsApp? Handy?“ Die Frage von Frau Schmitt richtet sich an das bolivianisch-syrische Pärchen, das frisch eine Wohnung in dem Haus bezogen hat, in dem auch Frau Schmitt lebt. Natürlich kennen auch die neuen Nachbarn Smartphones und Messenger-Apps. Schließlich ist Europa nicht der einzige zivilisierte Kontinent. Das kann sich Frau Schmitt aber offenbar gar nicht vorstellen.