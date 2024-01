Premiere im Broadway-Kino Gefeiertes Musical Isabel: Trierer Macherinnen drehen Kinofilm

„Nach nur zwei Vorstellungen aufzuhören, das kam für uns nicht in Frage, deshalb hatten wir die Idee mit dem Film“, sagt die Kulturmacherin Maria Vicente. Die Musikerin und ihre musikalische Partnerin Ekaterina Dokshina haben das Musical Isabel geschrieben, komponiert und vor fast zwei Jahren auf die Bühne gebracht. Durch Corona in der Produktion ausgebremst, war die Premiere mehrmals verschoben worden und es war nur zu zwei Vorstellungen in der Europahalle gekommen. Beide ausverkauft und umjubelt, wie der TV im Juni 2022 berichtete.