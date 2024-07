Nostalgie erwünscht Rendezvous mit einer Jugendliebe des Trierer Kulturdezernenten

Ist es der Scout-Schulranzen oder ein Spielzeug? Welches der mehr als 400 Exponate der Ausstellung „Ausrangiert“ stammt wohl von Triers Kulturdezernenten Markus Nöhl (SPD)? In unserem Bericht über die aktuelle Sonderausstellung im Stadtmuseum Simeonstift haben wir erwähnt, dass er einer der privaten Leihgeber ist. Das Museum hatte zum Mitmachen aufgefordert. Aber in dem Text haben wir noch nicht aufgelöst, was von ihm zu sehen ist.