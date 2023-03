Bis Ende April geöffnet Zerlegte Rinder und himmlische Kühe – Ausstellung „Das große Metzeln“ zum Jubiläum der Kunsthalle

Trier · 130 Jahre Schlachthof Trier, 30 Jahre Kunsthalle Trier – das will gefeiert werden. Dazu gibt es in der Europäischen Kunstakademie eine neue Ausstellung, die den Umgang mit Tieren und das menschliche Verhältnis zu ihnen behandelt. Ein äußerst sehenswerter internationaler Diskurs in Bildern.

19.03.2023, 14:03 Uhr

„Kuh und Kälbchen“ aus dem Triptychon „Himmel der Kühe“ von Rita De Muynck. Foto: Eva-Maria Reuther

Von Eva-Maria Reuther

„Fleisch oder Kunst? “ –die legendäre Frage der Trierer Metzgerinnung ist längst beantwortet. Seit nunmehr 30 Jahren wird im ehemaligen städtischen Schlachthof an der Aachener Straße Kunst gemacht. Mehr noch: die streitbaren Metzger von einst hätten dieser Tage erleben können, wie echtes Fleisch (diesmal Fasanenfleisch) zur Kunst wird.