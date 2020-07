Literatur : So blumig wie im Spanischen darf’s nicht sein

Trier Kreativ und herausfordernd – wie gut ein Roman ist, das liegt bei Übersetzungen nicht mehr in der Hand des Autoren: Die Triererin Lisa Grüneisen übersetzte unter anderem Romane des im Juni gestorbenen Erfolgsautors Carlos Ruiz Zafón („Der Schatten des Windes“).

Einen Herrn namens Cervantes übersetzt Lisa Grüneisen gerade ins Deutsche. Nein, nicht Miguel de Cervantes Saavedra, der mit seinem Don Quijote im frühen 17. Jahrhundert Literaturgeschichte geschrieben hat. Sondern einen relativ jungen spanischen Autor, talentiert, aber noch unbekannt. Einer, der sich inhaltlich stärker an einem modernen spanischen Klassiker orientiert als an seinem Namensvetter, der gegen Windmühlen kämpfen ließ: „Der Schatten des Windes“ von Carlos Ruiz Zafón inspirierte viele spanische Autoren in den vergangenen Jahren – es war der erfolgreichste spanische Roman seit „Don Quijote“. Über zehn Millionen Mal weltweit verkauft. In 36 Sprachen übersetzt. Anfangs hatte Zafón nur mit Mühe einen Verlag gefunden. Aber dann ging es 2002 in Spanien los, auch in Deutschland wurde „Der Schatten des Windes“ zu einem der erfolgreichsten Romane – auch, weil er 2003 euphorisch vom einstigen Buchhändler und damaligen Außenminister Joschka Fischer in Elke Heidenreichs ZDF-Sendung „Lesen!“ angepriesen wurde.