Das Pop-Rock-Archiv der Region Limitiertes Sammlerstück aus Trier: Diese Schallplatte ist heute 400 Euro wert

Zum Beispiel in das Trier der frühen 1980er. Eine Popwüste pur. Kein angesagter Topact verirrte sich auch nur in die Nähe der Moselmetropole. Von einer Handvoll sagenumwobener Auftritte von Bands wie Golden Earring oder The Sweet in den 1960ern und -70ern im alten Treviris-Saalbau und später Udo Lindenberg war (inter-)national erfolgreicher Rock eher ein Bestandteil des Lebens der Anderen jenseits des Schneifelkamms.