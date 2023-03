Kostbare Handschrift 1200 Jahre alt: Dieses Buch könnte Triers nächstes Welterbe werden

Dieses Buch ist zu kostbar, um mit der bloßen Hand darin herumzublättern. Wer die Seiten des Prachtbandes in der Trierer Schatzkammer berührt, zieht dafür extra Handschuhe an. Das Ada-Evangeliar beeindruckt durch seinen mit Edelsteinen besetzten Deckel, seine kunstvoll verzierten Schriften und teilweise ganzseitigen Bilder. Es ist komplett in Goldtinte geschrieben. Das großformatige Werk, das Gelehrte um das Jahr 800 vermutlich in Worms und Aachen gefertigt haben, ist eine von zehn Handschriften aus der Hofschule Kaiser Karls des Großen, die sich bis heute erhalten haben. In wenigen Wochen könnte die Unesco sie zum Weltdokumentenerbe ernennen.