Tag des offenen Denkmals am Sonntag Auf den Spuren eines Liebhabers seiner Heimat

Mehrere Stätten in Trier nutzen den Tag des offenen Denkmals um besonders den Sammler, Konservator und Architekten Friedrich Kutzbach zu würdigen. Ohne sein frühes Engagement als Denkmalschützer wären viele der Wahrzeichen der Stadt heute nicht mehr erhalten. So zum Beispiel das Stadtmuseum Simeonstift in seinem Originalzustand, das Interessierten um 14 Uhr die Führung „Auf den Spuren von Friedrich Kutzbach“ mit Kunsthistorikerin Bettina Leuchtenberg durch das Museum anbietet. Die ca. 60-minütige Führung hat die Geschichte des Simeonstifts zum Thema und kostet 6 Euro. Mehr zu Kutzbach gibt es am Frankenturm, einem wehrhaften Wohnturm in der Dietrichstraße. Dort beginnt jeweils um 12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr der „Stadtspaziergang zur Erinnerung an Friedrich Kutzbach“. Die Wissenschaftliche Bibliothek in der Weberbach bietet von 11 Uhr bis 17 Uhr die Ausstellung „Erhaltung einer Vision - Der Stadtkonservator Friedrich Kutzbach“ an. Wer nicht genug von Kutzbach bekommen kann, kann von 14 Uhr bis 18 Uhr die Ausstellung zu den Grabungen und Forschungen von Friedrich Kutzbach im Amtshaus Pfalzel besuchen.