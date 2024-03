Sie vereint Musik, Kabarett und Comedy Zwischen Lachen und Weinen: So emotional war Coremys Programm in der Tufa Trier

Wer macht Musik, ist lustig, kommt aus Trier und ist in ganz Deutschland bekannt? Die Antwort lautet derzeit noch: Guildo Horn! Doch zum Glück haben wir jetzt auch eine Frau, die diesen Status erlangen könnte: Coremy heißt sie und tourt derzeit mit ihrem abendfüllenden Programm durch die Republik. Den Auftakt machte sie im Rahmen des Kulturfestivals „Breaking Barriers“ in der Trierer Tuchfabrik, wo die erst 25-Jährige am Donnerstag über 200 Menschen begeisterte. Im Laufe ihrer Tour wird sie rund 20 deutsche Städte besuchen.