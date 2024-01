Sechs Wochen Abenteuer Schauspieler aus Trier dreht mit Spielberg und Hanks: „Das absurdeste Set, an dem ich je war“

Trier / London · Der aus Trier stammende Schauspieler David Nolden hat in London die Weltkriegsserie „Masters of the air“ mitgedreht. Jetzt wartet der 28-Jährige gespannt auf die Ausstrahlung ab 26. Januar. Was ihm am Set alles passierte, kann er manchmal selbst kaum glauben.

19.01.2024 , 12:59 Uhr

Schauspieler David Nolden lebt in London. Foto: Anne Heucher

Es war wie ein Lottogewinn mitten in der Coronazeit. David Nolden erlebte 2021 als „ein ganz schlimmes Jahr“. Immer wieder wurde der Schauspieler zu Castings eingeladen, behauptete sich bis in die Endrunde – und bekam den Job schließlich trotzdem nicht. Als dann eine amerikanische Produktionsfirma den damals 26-Jährigen für eine neue Weltkriegsserie casten wollte, hatte der junge Schauspieler, der in London lebt, kaum Erwartungen. „Ich dachte, das klappt eh nicht und wenn doch, dann für einen Tag“, erzählt er im Rückblick. „Doch dann hat meine Agentin mich angerufen und sagte: ‚Du bist jetzt sechs Wochen engagiert für diese Serie.‘“ Es wurde für den aus Trier stammenden Darsteller ein Dreh voller Überraschungen.