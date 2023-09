„Time drifts Trier“ Illuminale in Trier: Bei diesem Projekt konnte vorab jeder mitmachen

„Licht ist Leben, Licht bringt Hoffnung“, weiß Geist. Ins rechte Licht setzen will der international gefragte Künstler mit seinen Projektionen, Licht-und Klanginstallationen dabei nicht nur dem vertrauten Platz zwischen Hoher Domkirche und Museum am Dom, dessen Intimität ihn begeistert. Auch dem Publikum will er neue Erlebnisräume schaffen, in die es sich „fallen lassen“ und in denen es eigene Bilder entwickeln kann.