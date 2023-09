Neuer Direktor der Wissenschaftlichen Bibliothek „Ich bin Römer“ - das plant Francesco Roberg für die Trierer Schatzkammer

„Ich bin Römer“, bekennt Francesco Roberg, „Ich bin in Rom geboren und befinde mich jetzt in der Roma secunda, wie Trier ja auch genannt wird“, sagt er und strahlt. Um den Titel „Roma secunda“ (zweites Rom), also bedeutendste Stadt nach Rom, hatte Trier im Mittelalter mit mehreren anderen Städten gewetteifert. Jetzt sitzt Roberg, Privatdozent und seit Mai Direktor der Wissenschaftlichen Bibliothek, in seinem neuen Büro an der Weberbach und versichert, er sei hier bereits „vortrefflich angekommen“.