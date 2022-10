Mit vielen Tipps : Trierer Kultur-Guide für Studierende: Alle Infos zu Theater, Museen, Konzerten, Kino & Co.

Buntes Graffiti auf der Seitenwand der Studiobühne des Theaters Trier. Foto: Trierischer Volksfreund/Veronika Königer

Trier Ihr studiert in Trier oder fangt bald damit an? Dann findet ihr hier eine große Übersicht rund um Kultur in der Stadt – von Rabatten mit dem Studierendenausweis bis hin zu Tipps, wo ihr bekannte Musiker live erleben könnt.

Neue Stadt, neuer Lebensabschnitt, neuer Tagesrhythmus – am Anfang des Semesters prasseln oft so viele neue Eindrücke auf Studierende ein, dass man gar nicht weiß, wo einem der Kopf steht. Um euch neben der Uni den Start ins Freizeitleben zu vereinfachen, haben wir eine Übersicht zusammengestellt, wo ihr in Trier Kultur erleben könnt.

Welche Ermäßigungen bekommen Studierende in Trier?

Das wichtigste zuerst: Mit eurem Studierendenausweis – egal ob von der Universität Trier, der Theologischen Fakultät Trier oder der Hochschule Trier (auch Standort Birkenfeld/Umweltcampus und Idar-Oberstein) – könnt ihr dienstags, mittwochs und donnerstags außer an Feiertagen kostenlos viele Museen oder kulturelle Veranstaltungen in der Region besuchen. Das Ganze läuft unter dem Namen Kultursemesterticket „DiMiDo“.

Wie funktioniert’s? Ihr braucht nur einen gültigen Studierendenausweis, den ihr an der Kasse vorzeigt. Wollt ihr eine Veranstaltung, zum Beispiel eine Theateraufführung, besuchen, dann werden ab 20 Minuten vor Vorstellungsbeginn an der Kasse in der Regel kostenlose Restkarten für Studierende ausgegeben – allerdings nur, wenn es noch Karten gibt. Reservierungen sind nicht möglich.

Die Partner des Kultursemestertickets laut Studiwerk sind: bühne 1, der Trierer Dom, Deutsches Edelsteinmuseum, Europäische Kunstakademie, Freilichtmuseum Roscheider Hof, Generator Medienkunstlabor Trier, Kammermusikalische Vereinigung Trier, Mosel-Musikfestival, Museum am Dom, Museum Karl-Marx-Haus, Rheinisches Landesmuseum, Stadtmuseum Simoenstift, Schatzkammer der Stadtbibliothek Trier, Theater Trier und Studiobühne, Trier Tourismus und Marketing GmbH und die TUFA.

Gastspiele und Fremdveranstaltungen bei den Partnern sind vom Kultursemesterticket ausgeschlossen. Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Studiwerks. Auch an anderen Tagen außer dienstags, mittwochs und donnerstags bekommen Studierende in vielen Museen und anderen Kultureinrichtungen Ermäßigungen.

Welche großen Kulturstätten und Konzertlocations gibt es in Trier?

Das Theater Trier ist ein Drei-Sparten-Theater mit den Bereichen Musiktheater, Schauspiel und Tanz. Unter den zahlreichen Stücken sind auch immer wieder welche für Kinder und Jugendliche. Das Theater Trier nimmt an DiMiDo teil und bietet ansonsten laut Homepage 50 Prozent Ermäßigung auf Karten für Studierende. Weitere Infos und das Programm der aktuellen Spielzeit gibt es auf der Homepage.

Die TUFA Trier ist das Kultur- und Kommunikationszentrum für den Großraum Trier auf dem Gelände der ehemaligen Tuchfabrik (daher auch der Name). Dort ist die freie Kulturszene der Stadt zu Hause – und die bietet Kultur in allen Formen: Comedy, Kabarett, Konzerte, Theater, Bildende Kunst, Fotografie oder Tanz. In der Tufa finden viele verschiedene Veranstaltungen statt, aber auch Kurse und Workshops sowie Ausstellungen. Die Tufa nimmt an DiMiDo teil. Weitere Infos und das aktuelle Programm findet ihr auf der Homepage.

Die Europäische Kunstakademie befasst sich mit nahezu allen Bereichen der bildenden Kunst. Dort werden unter anderem verschiedene Kurse und Studiengänge angeboten sowie Ateliers und Räume vermietet. In der Kunsthalle werden Ausstellungen gezeigt und es finden Veranstaltungen wie zum Beispiel Vorträge oder Performances statt. Die Kunstakademie nimmt an DiMiDo teil. Weitere Infos sowie das aktuelle Programm gibt es auf der Homepage der Europäischen Kunstakademie beziehungsweise der Homepage der Kunsthalle.

Lesen Sie auch Theater Trier : Der gute Mensch von Sezuan: Wenn Geldscheine vom Himmel fliegen

In der Europahalle in der Trierer Innenstadt gibt es viele verschiedene Konzerte, aber auch andere Veranstaltungen wie Comedy oder Musicals. Das gesamte Programm und weitere Infos findet ihr auf der Homepage der Europahalle.

Ein weiterer großer Veranstaltungsort ist die Arena Trier. Auch da gibt’s neben Konzerten bekannter Musikerinnen und Musiker wie beispielsweise Marteria, Capital Bra oder Kerstin Ott auch Comedy, Shows und vieles mehr. Und, ein kleiner Exkurs: in der Arena spielt auch die Basketballmannschaft Triers, die Römerstrom Gladiators. Weitere Infos und das Programm findet ihr auf der Homepage der Arena.

Wo finden in Trier noch Kulturveranstaltungen statt?

Natürlich gibt es in Trier noch viele weitere Locations, wo Konzerte, Comedy & Co. stattfinden. Für Rock- und Metalfans ist beispielsweise Lucky’s Luke eine Anlaufstelle. In dem Club an der Römerbrücke in Trier-West finden – neben normalem Club- und Kneipenbetrieb – regelmäßig Konzerte statt. Weitere Infos gibt’s hier.

Auch im Jugendzentrum MJC Mergener Hof in der Nähe der Porta Nigra gibt es viele Konzerte und andere Veranstaltungen, zum Beispiel auch Poetry Slams. Weitere Infos und das Programm findet ihr auf der Homepage. Im Kasino am Kormarkt finden ebenfalls viele Kulturveranstaltungen statt, zum Beispiel Theaterstücke oder Konzerte. Das Programm gibt es online. In beiden Locations werden auch Partys veranstaltet.

Welche Kinos gibt es in Trier?

In Trier gibt es zwei Kinos, das Cinemaxx und das Broadway Filmtheater. Das Cinemaxx liegt in der Moselstraße 17 und gehört zu einer großen Kette. Dort gibt es Ermäßigungen für Studierende. Das Broadway Filmtheater ist in der Paulinstraße 18. Es ist ein eigenständiges Kino und gehört zu keiner Kette. Auch im Broadway werden in manchen Preiskategorien Ermäßigungen für Studierende angeboten.

Welche Museen und Römerbauten gibt es in Trier?

Trier ist die älteste Stadt Deutschlands (na gut, vielleicht nicht ganz unumstritten – aber wohl jeder Trierer würde das bestätigen). Dementsprechend gibt es auch viele historische Stätten und Museen. Die Stadt Trier listet auf ihrer Homepage folgende Museen auf: das Stadtmuseum Simeonstift, die Schatzkammer der Stadtbibliothek, das Museum am Dom, das Karl-Marx-Haus, das Rheinische Landesmuseum, das Spielzeug-Museum und das Verkehrsmuseum.

Lesen Sie auch Archäologie : Das geheime Lager der Trierer Antikenwächter

In Trier gibt es natürlich auch viele Römerbauten zu entdecken: die Porta Nigra, die Kaiserthermen, das Amphitheater, die Thermen am Viehmarkt und die Barbarathermen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Trier aus zu erreichen sind außerdem die Igeler Säule und die römische Villa Otrang. Weitere Infos gibt es beim Zentrum der Antike.

Wo finden in der Umgebung größere Konzerte statt?

Für große Konzerte ist eine Adresse in der näheren Umgebung von Trier die Rockhal in Luxemburg. Dort treten viele bekannte Künstlerinnen und Künstler auf, in nächster Zeit zum Beispiel Placebo, Rise Against, Sting, Royal Republic, Billy Talent oder Volbeat.

Die Rockhal liegt in Esch-sur-Alzette. Mit dem Auto dauert es je nach Verkehrslage von Trier aus etwa eine Stunde dorthin. Ihr kommt aber auch gut mit dem Nahverkehr zur Rockhal. Der Bahnhof in unmittelbarer Nähe heißt Belval Université. In Luxemburg ist der Nahverkehr kostenlos. Weitere Informationen zu Anreise, Tickets und Programm findet ihr auf der Homepage der Rockhal.

Innerhalb Deutschlands liegen für große Konzerte mehrere Städte in erreichbarer Zugnähe. In Köln (mindestens zweieinhalb Stunden Fahrt) machen viele bekannte Musikerinnen und Musiker auf ihren Tourneen halt. Auch in Saarbrücken (zwischen einer und eineinhalb Stunden Fahrt) gibt es mehrere Konzert-Locations. Ebenso sind Wiesbaden oder Frankfurt am Main weitere mögliche Anlaufstellen, dorthin dauert die Fahrt allerdings drei bis vier Stunden.

Welche Events stehen in nächster Zeit in Trier an?

Hier findet ihr eine kleine Auswahl an Veranstaltungen, die in nächster Zeit in Trier stattfinden. Die Informationen beruhen auf den Angaben der Veranstalter (Angaben ohne Gewähr).

Noch bis zum 27. November 2022 läuft die Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“ im Rheinischen Landesmuseum, dem Stadtmuseum Simeonstift und dem Museum am Dom (in diesem Artikel gibt es alle Infos).

läuft die Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“ im Rheinischen Landesmuseum, dem Stadtmuseum Simeonstift und dem Museum am Dom (in diesem Artikel gibt es alle Infos). Das Theater Trier zeigt in der Europäischen Kunstakademie ab dem 22. Oktober das Stück „Empfänger unbekannt“, in dem es um eine Brieffreundschaft zwischen einem Deutschen und einem amerikanischen Juden in der Zeit des Aufstiegs der Nationalsozialisten geht. Termine: 22. Oktober, 29. Oktober, 19. November, 22. November.

das Stück „Empfänger unbekannt“, in dem es um eine Brieffreundschaft zwischen einem Deutschen und einem amerikanischen Juden in der Zeit des Aufstiegs der Nationalsozialisten geht. Termine: 22. Oktober, 29. Oktober, 19. November, 22. November. Am 27. Oktober kommt der Comedian Bülent Ceylan in die Europahalle.

kommt der Comedian Bülent Ceylan in die Europahalle. Zwischen dem 28. Oktober und 19. November findet das Kulturfestival „Trierer Unterwelten“ statt. Keller, Katakomben und Ausgrabungen, von denen viele normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind, werden dabei zu Spiel- und Veranstaltungsorten (hier geht’s zu einem ausführlichen Artikel).

findet das Kulturfestival „Trierer Unterwelten“ statt. Keller, Katakomben und Ausgrabungen, von denen viele normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind, werden dabei zu Spiel- und Veranstaltungsorten (hier geht’s zu einem ausführlichen Artikel). Am 18. November tritt in der TUFA das Duo STOUT auf. Die beiden Musiker spielen Irish Folk, den sie aber nach eigenen Angaben erweitern und erneuern, aber trotzdem die Essenz beibehalten.

tritt in der TUFA das Duo STOUT auf. Die beiden Musiker spielen Irish Folk, den sie aber nach eigenen Angaben erweitern und erneuern, aber trotzdem die Essenz beibehalten. Am 2. Dezember tritt Marteria in der Arena Trier auf.