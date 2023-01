Von Konzert bis Operette : Das sind die Kultur-Highlights 2023 in der Region

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd 8 Bilder Kultur-Höhepunkte 2023 in der Region Trier

Trier Eine in Berlin gefeierte und weltweit einzigartige Operette, Fernseh-Berühmtheiten und viele Konzerte verschiedener Genres: In diesem Jahr ist in der Region Trier kulturell einiges los.

Die Karten für den Auftritt des Weltstars Robbie Williams in Luxemburg sind ausverkauft. Doch keine Sorge, in der Region finden im kommenden Jahr noch viele andere spannende Veranstaltungen statt. Die kulturellen Höhepunkte finden Sie hier – eine kleine Auswahl für Jung und Alt ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Jan Böhmermann in der Arena

Gleich am Anfang des Jahres geht es los mit einem Highlight in der Arena: Jan Böhmermann und das Rundfunk-Tanzorchester kommen mit ihrer Ehrenfeld Intergalactic Tour 2023 nach Trier, und zwar am 6. Januar. Es ist eine von 15 Liveshows des Komödianten, der in seiner Show „ZDF Magazin Royal“ nicht nur regelmäßig Missstände aller Art aufdeckt, sondern auch immer wieder Unmut erregt, wie zum Beispiel im Herbst bei den Mosel-Winzern. Im TV-Interview versprach Böhmermann eine große Show in der Arena – mit der Ankündigung: „Vielleicht lösen wir in Trier ja sogar auf der Bühne ein kleines Staatsaffärchen aus.“

24. Trierer Jazzgipfel in der Tufa

Eines der jährlichen Highlights des Jazz-Clubs Trier ist der Trierer Jazzgipfel. Er findet dieses Jahr zum 24. Mal statt, und zwar am 27. Januar im großen Saal der Tufa. Verschiedene Bands aus der Region spielen jeweils etwa 20 Minuten lang und zeigen dabei, wie vielfältig Jazz an sich und die Trierer Jazz-Szene im Besonderen ist.

Jan Böhmermann kommt am 6. Januar nach Trier. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Peter Kraus in der Arena

Die heutigen Jugendlichen werden ihn wohl nicht mehr kennen. Aber in den 1950ern war er das Teenager-Idol schlechthin: Peter Kraus. 2023 kommt der österreichische Sänger und Schauspieler auf seiner Tour „Meine Hits – Meine Idole“ am 30. März in die Arena Trier. Kraus war zuerst einer der populärsten deutschsprachigen Rock’n’Roll-Stars, dann beliebter Schmusesänger. Er spielte aber auch in vielen Filmen mit, hatte eine eigene Fernsehshow und trat in mehreren anderen auf. So war er in den letzten Jahren zum Beispiel Juror bei Let’s Dance und Teilnehmer bei The Masked Singer.

Günther Jauch in der Talkreihe Einblicke

Er ist Winzer des Jahres 2023. Die meisten werden ihn aber nicht deshalb kennen, sondern als Moderator von „Wer wird Millionär?“: Günther Jauch. Der 66-Jährige, der das Weingut von Othegraven in Kanzem besitzt, besucht die Region öfter. Am 27. April wird er nach Bitburg kommen. Denn da ist Günther Jauch Gast in Herbert Fandels Talkreihe Einblicke – Menschen mit Geschichte und Geschichten. Die Veranstaltung findet in der Stadthalle Bitburg statt.

„Operette für zwei schwule Tenöre“ in der Tufa

Von Berlin direkt nach Trier: Die „Operette für zwei schwule Tenöre“ des gebürtigen Trierers Johannes Kram (Musik von Florian Ludewig) wird seit der Uraufführung im Oktober 2021 in der Hauptstadt gefeiert und ist beim Deutschen Musical Theater Preis 2022 für die besten Liedtexte ausgezeichnet worden. Die laut den Machern erste queere Operette der Welt wird ab Mai in der Tufa zu sehen sein, in einer Neuproduktion in Zusammenarbeit mit dem queeren Zentrum Schmit-Z. Premiere ist am 13. Mai.

Hubert von Goisern bei Porta Hoch 3

Im Juni kommt der Alpenrock vor die Porta Nigra. Denn Hubert von Goisern spielt am Donnerstag, 15. Juni, beim Festival Porta Hoch 3. Mit seiner „Neue Zeiten Alte Zeichen“-Tour macht der österreichische Liedermacher an diesem Abend Halt in Trier. Wer sich unter Alpenrock nichts vorstellen kann: Rock mit Elementen traditioneller Volksmusik. Hubert von Goiserns wohl bekanntestes neueres Lied ist „Brenna tuats guat“ – nicht nur ein Hit in Bierzelten, sondern auch gesellschaftskritisch.

Stefanie Kloß von der Band Silbermond bei der Solidaritätskundgebung „Sound of Peace“ am Brandenburger Tor im März 2022. Silbermond tritt am 16. Juni bei Porta Hoch 3 auf. Foto: picture alliance/dpa/Christophe Gateau

Silbermond bei Porta Hoch 3

Einen Tag nach Hubert von Goisern wird bei Porta Hoch 3 die Pop-Rock-Band Silbermond auftreten, wie kürzlich bestätigt wurde. Im Rahmen ihrer Tour „Auf Auf – Sommer 2023“ werden sie am 16. Juni vor der Porta Nigra spielen. Die Mitglieder der Band lernten sich 1998 kennen, seit 2002 war die Gruppe dann unter dem Namen Silbermond unterwegs. Die Band schreibt ihre Musik selbst und variiert dabei zwischen Balladen, aber auch schnelleren Stücken auf Deutsch.

The Hooters in der Europahalle

Sie haben einen weiten Weg nach Trier, kommen aber trotzdem am 21. Juni in die Europahalle: die Rockband The Hooters aus Philadelphia in den USA.1980 gegründet, wurde die Band 1985 mit ihrer Teilnahme bei Live Aid (Wohltätigkeitskonzert für Afrika) international bekannt. Zu einem ihrer bekanntesten Hits in Europa zählt „Johnny B“. Die Band trennte sich Ende 1995, fand aber 2001 wieder zusammen und veröffentlichte auch neue Musik. Seitdem gehen The Hooters auch wieder auf Tour.

Mosel Musikfestival: „ganz neue Welten tun sich mir auf …“

Wer beim Mosel Musikfestival 2023 wo genau auftritt, ist noch ein Geheimnis. Doch Karten können schon gekauft werden – sogenannte „cartes blanches“, also weiße Karten, die einen Platz garantieren, ohne dass das genaue Programm bekannt ist. Das Eröffnungskonzert ist am 16. Juli in Trier. „ganz neue Welten tun sich mir auf…“, lautet die Überschrift des Festivalprogramms, das sicher auch 2023 wieder zu den kulturellen Höhepunkten in der Region zählen wird.

Die Amigos in der Europahalle