Der Untergang des römischen Reiches : Das Ende des Untergangs: Große Landesausstellung in drei Museen schließt am 1. Advent

Blick in die „Untergang“-Ausstellung: Dieser Büste einer Aphrodite haben Christen im 4. Jahrhundert ein Kreuz eingemeißelt. Foto: dpa/Harald Tittel

Trier Wer die Ausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“ in Trier noch sehen möchte, hat nicht mehr viel Zeit. Am 1. Advent ist sie vorbei. Was danach von der Ausstellung im Landesmuseum bleiben soll.