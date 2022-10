In Trier und der Region : Kultur-Tipps für Familien: Mit Kindern ins Theater, Museum & Co.

Das Theater Trier zeigt immer wieder Vorstellungen für Kinder. Hier zum Beispiel das Musiktheater Gold!, das Mitte Oktober aufgeführt wurde. Foto: Theater Trier/martinkaufhold.de, Martin Kaufhold

Trier/Luxemburg Ein Besuch im Theater, Konzert oder im Museum ist zu langweilig für Kinder? Von wegen! In der Region gibt es jede Menge Möglichkeiten, wie Familien Kultur spannend erleben und selbst ausprobieren können. Eine Übersicht.

Theatersaal, Museum oder Kunstausstellung statt Kinderzimmer? In der Region gibt es viele Möglichkeiten, wie Kinder und Familien Kultur erleben können. Sei es bei Vorstellungen, Führungen und Rallyes speziell für junge Besucher oder auch bei Mitmach-Angeboten. In dieser Übersicht finden Sie viele Ideen aus Trier, der Eifel, dem Hunsrück, von der Mosel und aus Luxemburg – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen beruhen auf den Angaben der Anbieter.

Programm für Kinder und Jugendliche am Theater Trier

In den Spielstätten des Theaters Trier gibt es immer wieder verschiedene Aufführungen für Familien mit Kindern – seien es Schauspiele, Konzerte, Musiktheater oder Tanz. Hier eine Auswahl aus den Vorführungen in dieser Spielzeit:

Schauspiel „Peterchens Mondfahrt“ (Premiere 8. November 2022), ab fünf Jahren empfohlen

Mehrere Familienkonzerte – das erste Familienkonzert „Der Ohrwurm“ am 4. Dezember 2022, ab fünf Jahren empfohlen

Science-Fiction-Oper „Hilfe, Hilfe, die Globolinks“ (Premiere 21. Januar 2023), ab acht Jahren empfohlen

Musical „Emil und die Detektive (Premiere Juni 2023), ab sechs Jahren empfohlen

Im Spielplanheft 2022/23 gibt es außerdem Stückempfehlungen für junges Publikum mit Altersangaben (Download unten auf der Startseite der Homepage).

Neben den Vorstellungen wird auch theaterpädagogisches Programm angeboten – für Schulen und Kitas, aber auch außerhalb dessen zum Mitmachen. Es gibt einen Kidsclub (sechs bis zehn) und einen Jugendclub (elf bis 16), einen Kinder- und Jugendchor (sechs bis 19), die Nachwuchstänzerinnen und -tänzer JUNIORs (ab 16) und verschiedene Workshops.

Eltern oder Großeltern können ab dieser Spielzeit zu Konzerten der Reihe Klassik um 11 ihre Kinder und Enkelkinder mitbringen, die während des Konzerts im Saal im Erdgeschoss des Jesuitenpalais zu einem ausgesuchten Werk des Programms eine spielerische Musikwerkstatt erleben oder Mitgliedern des Orchesters ihre Fragen stellen können – Blick von der Loge auf das Konzertgeschehen inklusive.

Nach Angaben auf der Homepage des Theaters bekommen Schülerinnen und Schüler 50 Prozent Ermäßigung auf den regulären Ticketpreis. Es gibt laut Homepage außerdem eine Familienkarte. Dabei bezahlen zwei Erwachsene oder ein Alleinerziehender beziehungsweise eine Alleinerziehende und ein Kind den regulären Eintrittspreis. Jedes weitere Kind erhält freien Eintritt (ist nicht übertragbar und erfordert einen Nachweis). Weitere Informationen zu Preisen und Programm gibt es auf der Homepage des Theaters Trier.

Auch außerhalb von Trier gibt es Theater für Familien – zum Beispiel bei Gastspielen des Theaters Trier in der Bitburger Stadthalle. Am 15. Januar 2023, einem Sonntag, wird dort das Familien-Chorkonzert „Die kleine Meerjungfrau“ gezeigt. Der Eintritt kostet laut Pressemitteilung zehn Euro für Erwachsene und sieben Euro für Kinder. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Bitburger Stadthalle.

Kreativ werden in der TUFA Trier

Selbst aktiv werden können Kinder und Jugendliche an der TUFA in Trier. Denn dort gibt es verschiedene Kultur-Kurse – zum Beispiel aus dem Bereich Kunst oder Theater. Weitere Informationen finden Interessierte es auf der Homepage der TUFA.

Konzerte, Musicals & Co. für Kinder in der Region

Konzerte und Musicals für Kinder gibt es auch außerhalb des Theaters in der Region. Zum Beispiel in der Europahalle in Trier (hier geht’s zur Homepage) oder in der Bitburger Stadthalle (weitere Infos gibt’s hier).

Auch in den Trierer Museen gibt’s viele Angebote für Kinder und Jugendliche

Museen sind zu langweilig für Kinder? Auf keinen Fall! Im Stadtmuseum Simeonstift in Trier gibt es verschiedene Formate für Familien. Wer gerade erst Nachwuchs bekommen hat, kann an einer Elternzeit-Führung teilnehmen. Das sind spezielle Führungen, zu denen Babys mitgenommen werden können und die auf deren Bedürfnisse ausgerichtet sind – zum Beispiel mit Pausen zum Füttern und Wickeln. Laut Homepage des Stadtmuseums ist die nächste am 14. Dezember. Außerdem gibt es immer wieder Familienführungen zu verschiedenen Themen.

Familien können das Museum aber natürlich auch auf eigene Faust entdecken. An der Museumskasse gibt es kostenlos verschiedene Angebote und Produkte, damit die kleinen Besucher Spaß haben – zum Beispiel Rätsel, Museumsrallyes oder einen Kinder-Audioguide. Einfach das Personal an der Kasse ansprechen. Es gibt auch verschiedene Kurse. Weitere Informationen gibt’s auf der Homepage des Stadtmuseums Simeonstift.

Im Rheinischen Landesmuseum in Trier können Kinder ebenfalls ihren Geburtstag feiern. Auf der Homepage des Zentrums der Antike gibt es außerdem verschiedene Rallyes zum Rheinischen Landesmuseum, zu den Römerbauten und dem UNESCO-Welterbe für Schülerinnen und Schüler beziehungsweise Kinder und Jugendliche zum kostenlosen Download. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Homepage des Rheinischen Landesmuseums.

In der Schatzkammer der Wissenschaftlichen Bibliothek der Stadt Trier werden laut Homepage ebenfalls Familienführungen angeboten. Natürlich ist auch das Trierer Spielzeugmuseum für Kinder interessant. Es gibt dort ebenfalls online Museums-Rallyes für Schulklassen – beziehungsweise generell für Kinder – zum Download. Weitere Infos gibt es online.

Museum mit Kindern erleben – das geht natürlich auch außerhalb von Trier

Auch außerhalb von Trier gibt es natürlich viele Museen, die auch für Familien mit Kindern gute Ausflugsziele sind. Zum Beispiel das Saarburger Amüseum am Wasserfall. Laut Homepage können dort Kinder mit einem Museumsquiz spielerisch einiges über die Geschichte der Stadt und die alten Saarburger Handwerksberufe lernen. Weitere Informationen gibt es hier.

Im Feuerwehrerlebnismuseum in Hermeskeil gibt es für Blaulicht-begeisterte kleine und große Besucher viel zu entdecken. Weitere Informationen zum Museum finden Interessierte auf der Homepage.

In Wittlich gibt es ebenfalls einige Museen, in denen Familien mit Kindern etwas erleben können. Zum Beispiel die CASA Tony M., wo es laut Flyer einen eigenen Raum für Kinder gibt, wo karikierte Darstellungen aus Märchen und bekannten Kinderbüchern ausgestellt sind, die kleinen Besucher aber auch selbst künstlerisch tätig werden können. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage.

Im Kloster Machern gibt es ein großes Spielzeugmuseum, wo Familien erleben können, wie Kinder früher gespielt haben. Am 5. und 6. November (Wochenende) findet dort laut Vorankündigung auch eine große LEGO-Sonderausstellung mit Börse statt. Weitere Informationen zum Museum generell und zur Sonderausstellung gibt es auf der Homepage.

Auch der Archäologiepark Belginum in Morbach ist ein mögliches Ausflugsziel für Familien mit Kindern. Denn die können mithilfe kostenloser Rallyes die Ausstellungen und die Anlage erkunden. Und: es gibt einen Spielplatz, wo die jungen Besucher römische Spiele entdecken können. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage.

Im Hunsrücker Holzmuseum in Morbach gibt es ebenfalls viel für Kinder zu entdecken. Dort gibt es nicht nur eine Museumsrallye, sondern auch immer wieder Workshops und andere Veranstaltungen. Hier gibt es weitere Informationen.

Wie war das Leben früher in der Eifel? Das können Besucher im Kreismuseum Bitburg-Prüm in Bitburg erfahren. Für Kinder vom dritten bis zum sechsten Schuljahr gibt es einen Museumsführer, der sie spielerisch beim Besuch des Museums begleitet. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage.

Ein klassisches Museum ist er nicht, der Dinosaurierpark Teufelsschlucht. Aber in den großen Urzeit-Park in der Eifel können Kinder zwischen den Dinos nicht nur jede Menge Spaß haben, sondern auch einiges über unsere Erde lernen – deshalb darf er in dieser Übersicht nicht fehlen. Laut Homepage ist der Dinosaurierpark dieses Jahr noch bis zum 6. November geöffnet. Weitere Informationen gibt es hier.

Im Eifel-Vulkanmuseum in Daun können Familien Vulkanismus auf der ganzen Welt und speziell in der Eifel kennenlernen. Ein Highlight für kleine, aber auch für große Besucher ist sicher das Modell eines Vulkans, das Gäste selbst zum Ausbruch bringen können. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage.

Auch das Naturkundemuseum in Gerolstein eignet sich gut für einen Familienausflug. Unter dem Motto „Zeitreisen am Eifelsteig“ können Besucher dort erfahren, wie sich die Eifel in den letzten 400 Millionen Jahren entwickelt hat. Ein besonderer Höhepunkt für Kinder ist sicherlich „Betti“. Betti ist eine Urechse, ein Eifelosaurus. Der Abguss des einzigen gefundenen Skeletts und eine Rekonstruktion des Reptils sind im Museum zu sehen. Kinder – und natürlich auch Erwachsene – können deshalb dort den Reptilienführerschein machen. Auch im Rest der Ausstellung gibt es Stationen für Kinder. Weitere Informationen gibt es hier.

Kultur für Familien mit Kindern in Luxemburg

Auch in Luxemburg gibt es für kulturinteressierte Familien viel zu entdecken. Selbst kreativ werden können Kinder und Erwachsene zum Beispiel im Keramikstudio Pause Art in Steinfort. Mehr Informationen zu den verschiedenen Angeboten gibt es hier.

Eine weitere Adresse ist das Kulturzentrum Rotondes in der Stadt Luxemburg, das in zwei ehemaligen Lokschuppen auf dem Gelände des Hauptbahnhofs eingerichtet ist und deshalb auch mit dem Zug sehr gut erreicht werden kann. Dort gibt es viele verschiedene Aufführungen und Mitmach-Angebote aus den Bereichen Bildende Kunst, Musik und Bühnenkunst, darunter auch Programm für Kinder und Jugendliche und Stücke in verschiedenen Sprachen oder ganz ohne Sprache. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage.

Im luxemburgischen Nationalmuseum für Kunst und Geschichte gibt es einen Rundgang für Kinder ab sechs Jahren, der sie quer durch die Sammlungen des Museums führt und bei dem Kinder spielerisch einen Einblick in die Luxemburger Geschichte sowie in die Kultur und den Alltag verschiedener Epochen bekommen. Für Kinder ab 10 Jahren wird ein Entdecker-Quiz angeboten. Beides gibt es laut Homepage auch auf Deutsch (auch online zum Download). Weitere Informationen zum Museum gibt es hier.

Weitere gute Anlaufstelle: die Tourist-Informationen