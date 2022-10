Trier, Luxemburg, Eifel, Mosel und Hunsrück : Kultur für Anfänger – wo gibt’s in der Region Trier was zu erleben?

Eine Szene aus der Stückentwicklung „Untergang“ von Thomas Dannemann, das in dieser Spielzeit des Theaters Trier gezeigt wird. Foto: Theater Trier/Marco Piecuch

Trier/Bitburg/Wittlich Lust auf Kultur, aber nicht so viel Ahnung davon? Kein Problem: in dieser Übersicht gibt es alle Infos zu Theater, Konzerten, Museen & Co. in Trier und Umgebung.

Die Zeit für laue Sommerabende an der Mosel ist vorbei. Wie wäre es stattdessen mit einem Besuch im Theater, Museum oder Kino? Oder mal wieder einem Konzert? Wo und wie das in der Region möglich ist, lesen Sie hier.

Theater Trier

Das Theater Trier ist ein Drei-Sparten-Theater mit den Bereichen Musiktheater, Schauspiel und Tanz. Es gibt verschiedene Spielstätten: im Theater am Augustinerhof das Große Haus, die Studiobühne und das Foyer, außerdem werden Stücke in der Europäischen Kunstakademie in Trier-West gezeigt, im Kasino am Kornmarkt, im Trierer Jesuitenkolleg, im Brunnenhof und im Theatergarten direkt neben dem Foyer. Außerdem hat das Theater Trier einige Gastspiele in der Bitburger Stadthalle.

Das Theater zeigt auch immer wieder Stücke für Kinder und Jugendliche. Das Programm der aktuellen Spielzeit gibt es auf der Homepage des Theaters. Zu den einzelnen Stücken gibt es dort auch jeweils einen Überblick zum Inhalt. auf der Homepage finden Interessierte auch die verschiedenen Preiskategorien und Ermäßigungen. Karten können online oder an der Theaterkasse gekauft werden.

Europäische Kunstakademie

Die Europäische Kunstakademie in Trier-West (Aachener Straße 63) ist viel mehr als nur Spielort des Theaters. Sie befasst sich mit nahezu allen Bereichen der bildenden Kunst – sowohl zum Mitmachen, als auch zum Anschauen. Unter anderem werden dort verschiedene Kurse und Studiengänge angeboten sowie Ateliers und Räume vermietet.

In der Kunsthalle werden Ausstellungen gezeigt und es finden Veranstaltungen wie zum Beispiel Vorträge oder Performances statt. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Homepage der Kunstakademie oder der Kunsthalle.

Tufa Trier

Die Tufa Trier ist das Kultur- und Kommunikationszentrum für den Großraum Trier auf dem Gelände der ehemaligen Tuchfabrik (daher auch der Name). Dort ist die freie Kulturszene der Stadt zu Hause – und die bietet Kultur in allen Formen: Comedy, Kabarett, Konzerte, Theater, Bildende Kunst, Fotografie oder Tanz.

In der Tufa finden viele verschiedene Veranstaltungen statt, aber auch Kurse und Workshops sowie Ausstellungen. Weitere Informationen und das aktuelle Programm gibt es auf der Homepage.

Weitere Veranstaltungsorte für Konzerte in Trier und Region

Weitere Veranstaltungsorte für Konzerte, Shows, Comedy, Musicals & Co. in Trier sind die Europahalle am Viehmarkt in der Trierer Innenstadt sowie die Arena Trier im Norden der Stadt. Programm und den Link zum Kartenverkauf finden Interessierte auf der jeweiligen Homepage.

Natürlich gibt es auch in der Umgebung von Trier weitere kleinere und größere Veranstaltungsorte. In Bitburg zum Beispiel die Bitburger Stadthalle und in Daun das Forum Daun. Informationen zu Anreise, Programm und Tickets gibt es auf der jeweiligen Homepage.

Museen und Römerbauten in Trier

Darüber hinaus gibt es in Trier natürlich viele Römerbauten zu entdecken: die Porta Nigra, die Kaiserthermen, das Amphitheater, die Thermen am Viehmarkt und die Barbarathermen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Trier aus zu erreichen sind außerdem die Igeler Säule und die römische Villa Otrang. Weitere Infos gibt es beim Zentrum der Antike.

Museen in den Kreisen Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm und Vulkaneifel

In den Landkreisen Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm und Vulkaneifel gibt es ebenfalls viele Museen. In Saarburg zum Beispiel ist das Amüseum am Wasserfall, in dem traditionelle Saarburger Handwerksberufe gezeigt werden und in dessen Galerie wechselnde Kunstausstellungen zu sehen sind. In Hermeskeil gibt es unter anderem ein Feuerwehrerlebnismuseum, in Grimburg ein Burg- und Hexenmuseum.

In Morbach finden Interessierte das Hunsrücker Holzmuseum und den Archäologiepark Belginum. Ein großes Spielzeug- und Ikonenmuseum gibt es im Kloster Machern. In Wittlich widmet sich die Casa Tony M. dem Maler, Cartoonist und Filmemacher Tony Munzlinger. In Traben-Trarbach finden Besucher das nach eigenen Angaben weltweit einzigartige Schuh-Styling-Museum. Im Zylinderhaus-Museum in Bernkastel-Kues dreht sich alles um die Automobilgeschichte, im Cusanus-Geburtshaus um Nikolaus von Kues.

Im Kreismuseum Bitburg-Prüm in Bitburg können Besucher erfahren, wie das Leben früher in der Eifel war. Im Haus Beda in Bitburg werden als Dauerausstellung die Werke des Malers Fritz von Wille gezeigt, es gibt wechselnde Sonderausstellungen. Zurück in die Erdgeschichte geht es im Naturkundemuseum in Gerolstein. Im Eifel-Vulkanmuseum in Daun können Besucher alles über Vulkanismus lernen. Das ist nur eine Auswahl der vielen Museen in der Region.

Hillesheim: Das Ziel für Krimi-Fans

Wer Krimis liebt, für den ist Hillesheim in der Vulkaneifel die richtige Anlaufstelle. In der „Krimihauptstadt“ dreht sich alles um das Genre im Allgemeinen und die Eifel-Krimis im Besonderen. Im Kriminalhaus wartet das Café Sherlock, die Buchhandlung Lesezeichen und das deutsche Krimi-Archiv.

Im Krimi-Hotel kann man nicht nur übernachten, sondern auch einen Escape-Room durchspielen und an verschiedenen Krimi-Events teilnehmen. Und auch außerhalb dessen gibt es viele Veranstaltungen, Führungen & Co. rund um Krimis in Hillesheim. Weitere Infos gibt es auf der Homepage Krimiland Eifel.

Kinos in Trier, Wittlich, Daun und Morbach

In Trier gibt es zwei Kinos, das Cinemaxx und das Broadway Filmtheater. In Wittlich gibt es den Kinopalast Eifel/Mosel/Hunsrück, und in Daun den Kinopalast Vulkaneifel (beide sind hier online zu finden). In Morbach gibt es außerdem das Kino Heimat, das nach eigenen Angaben kleinste Kino in Rheinland-Pfalz.

Konzerte, Theater und Museen in Luxemburg

Ein Blick über die Grenze: Luxemburg ist nicht weit entfernt und hat einiges an Kultur zu bieten. Für große Konzerte bekannter Künstlerinnen und Künstler ist eine Adresse die Rockhal in Esch-sur-Alzette. Mit dem Auto dauert es etwa eine Stunde von Trier aus dorthin, es gibt aber auch einen Bahnhof in unmittelbarer Nähe (Belval Université). Informationen zu Anreise, Tickets und Programm gibt es auf der Homepage.

In Luxemburg-Stadt gibt es zwei Theater, Le Grand Théâtre und Le Théâtre des Capucins. Dort werden viele Stücke aus den Bereichen Schauspiel, Tanz und Musiktheater gezeigt, teilweise auch auf Deutsch. Alle Informationen zu Programm und Tickets gibt es auf der Homepage.

Auch viele Museen gibt es in Luxemburg. In der Stadt Luxemburg liegen zum Beispiel das Nationalmuseum für Geschichte und Kunst oder das Nationalmuseum für Naturgeschichte. Außerhalb von Luxemburg-Stadt, in Differdange, liegt das Luxembourg Science Center, ein Entdeckungszentrum für Wissenschaft und Technologie. Auch das ist nur eine Auswahl.