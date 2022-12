Landesausstellung RLP : Nach unerwarteter Besucherresonanz bei „Untergang“-Ausstellung: Trier plant die nächste große Römer-Schau

Trier Nach einem sensationell starken Endspurt ziehen alle Beteiligten der Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“ in drei Trierer Museen eine positive Bilanz. Der Erfolg beflügelt Land und Stadt, für 2025 die nächste große historische Schau zu planen. Was dazu schon bekannt ist.

Die Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“ in drei Trierer Museen hat viel mehr Menschen angezogen als erwartet. Insgesamt seien 205.547 Besucher gekommen, sagte Simone Schneider, Staatssekretärin im Innenministerium, am Freitag in Trier. Überraschend dabei: Mehr als die Hälfte kam erst in den letzten fünfeinhalb Wochen der fünf Monate dauernden Schau. Das erklärte Ziel von 100.000 Besuchern hatte die Ausstellung bereits Mitte Oktober erreicht. „Die Anerkennung, die die Landesausstellung in den letzten Monaten erfahren hat, zeigt, wie etabliert die Stadt Trier als Standort großer Ausstellungen ist“, sagte Schneider. Ein Vergleich der temporären Sonderausstellungen 2022 in ganz Deutschland im überregionalen Ranking bestätige das: Da findet sich die Trierer „Untergang“-Schau gleich hinter der Documenta in Kassel und der Eröffnung des Humboldt-Forums in Berlin auf dem dritten Platz. Das Zentrum der Antike in Trier biete einen idealen Rahmen für Schauen mit römischem Thema, so Schneider. Das Event habe „Kulturbegeisterte von überall an die Mosel gelockt“, erklärte Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Allein knapp 2000 Gruppenführungen wurden gebucht, darunter waren 337 Schulklassen. Das sei nach der Pandemie nicht erwartbar gewesen und „ein grandioser Erfolg“. Und das trotz des veränderten Reiseverhaltens vieler Gäste, wie Norbert Käthler, Geschäftsführer der Trier Tourismus und Marketing GmbH ausführte. Im Vergleich zu früheren Ausstellungen stellt er einen höheren Anteil an Individualreisenden und kürzerfristige Buchungen fest. Viele Gäste seien ganz gezielt wegen der Landesausstellung nach Trier gekommen und hätten länger verweilt als bei Pauschalreisen, was sehr deutliche Effekte auf die Tourismusbilanz der Stadt haben werde. Von Hoteliers gibt es außerordentlich positive Rückmeldungen. Wie hoch die Einnahmen der Ausstellung waren, die insgesamt 5,7 Millionen Euro kostete, lässt sich erst nach der Schlussabrechnung im Januar sagen.