TV-Serie „Was für eine Show“ : Bühne frei für die großen Momente

Es gibt nicht vieles, was so glücklich macht wie ein tolles Live-Konzert des Lieblingskünstlers. Das Unmittelbare, das gemeinsame Erleben, das Kribbeln, die Gänsehaut – das lässt sich zu Hause nicht reproduzieren, egal, wie teuer die Anlage ist und wie plakatwandgroß der Fernseher.

Vereinzelt gibt es auch in diesem seltsamen Corona-Sommer die Möglichkeit dazu. Kleinere Open-Air-Konzerte gehen über die Bühne, etwa in Saarburg, im Trierer Brunnenhof oder im Rahmen des Mosel Musikfestivals. Die allermeisten Konzerte sind aber schon abgesagt oder verlegt – mit allen drastischen Konsequenzen, die das für die Künstler und die ganze Veranstaltungsbranche haben kann. Es stehen nicht nur viele Jobs auf dem Spiel. Es geht auch um die Zukunft etlicher kultureller Angebote. Veranstaltungen, die in vielen Fällen traditionell ganz ohne staatliche Subventionen auskommen – gerade im Rock, Pop, Metal oder Hip Hop gilt: viele Fans, wenig Lobby.

Mit der neuen Serie „Was für eine Show – besondere Konzerte in der Region“ wollen wir in Erinnerungen schwelgen, ohne gleich furchtbar nostalgisch zu werden. Die Serie soll vor allem Lust auf künftige Konzerte machen.

Es wird um Musiker und Bands gehen, die in der Region ihre Spuren hinterlassen haben. Von Udo Jürgens über Udo Lindenberg bis hin zu BAP. Letztere waren zwar oft in Trier, aber nur einmal gab es anschließend eine Massenschlägerei – für die die Band natürlich nichts konnte. In den nächsten Wochen wird es auch Antworten darauf geben, warum beim ersten Tokio-Hotel-Konzert in Trier Katastrophen-Alarm ausgelöst wurde, warum Veranstalter Ingo Popp vor dem Ramones-Konzert in der Europahalle 1993 eine anonyme Morddrohungen erhielt – und warum bei Public Enemy, ebenfalls in der Europahalle, nach einer Bombendrohung die amerikanische Militärpolizei im Einsatz war. Es spielten auch Bands in der Region, bevor sie berühmt wurden und die großen Hallen füllten. Als die Fantastischen Vier auf ihrer ersten Tour – noch vor „Die da“ – im Exhaus spielten, hatte man reichlich Platz. Das sollte sich später ändern. Auch AnnenMayKantereit, vor gut fünf Jahren noch im Haus der Jugend Wittlich zu Gast, füllen inzwischen große Arenen.

Gerne greifen wir auch Erinnerungen von Lesern auf. Wer war bei den „Lords“ im Apollo-Theater in Trier-Süd, heute ein Supermarkt? Soll legendär gewesen sein. Wo die inzwischen ziemlich in die Jahre gekommene Treviris-Passage steht, war früher der Treviris-Saalbau – wo in den 70ern auch Rockbands wie Uriah Heep oder Golden Earring spielten. Klingelt da was? Oder gibt’s ganz besondere Erinnerungen an die „Lott“, an einen unvergesslichen „Rock am Ring“-Auftritt, an die Rolling-Stones-Show in Luxemburg, die „Toten Hosen“ 1985 in Konz? Oder ein anderes Konzert, das für immer im Herzen bleibt? Dann schreiben Sie mir: