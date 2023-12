Weiterer Act für Festival in Trier Dieser deutsche Popstar spielt vor der Porta

Am Montagmittag haben die Veranstalter – die Trier Tourismus und Marketing GmbH in Zusammenarbeit mit Popp Concerts – den zweiten Künstler für Porta3 bekannt gegeben: Am Donnerstag, 20. Juni, wird Singer/Songwriter Max Giesinger auf der Bühne vor dem Weltkulturerbe antreten. Damit steht bisher das Programm für vier Abende fest: Nach Giesinger werden gleich an zwei Abenden Jan Delay & Disko No. 1 auftreten. Für den ersten Termin (22. Juni) waren die 2900 Tickets schnell ausverkauft – und auch für das Zusatzkonzert von Jan Delay am Freitag, 21. Juni, sei die Nachfrage hoch, wie Oliver Thomé dem TV mitteilt.